Корона "Міс Всесвіт"-2019 дісталася 26-річній піарниці з Південної Африки

8-го грудня в Атланті відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт"-2019. Корона дісталася 26-річній Зозі Тунці з ПАР.

Першою віце-міс стала Медісон Андерсон з Пуерто-Рико, а другою – Софія Арагон з Мексики.

Українка Анастасія Суббота, на жаль, не потрапила навіть до першої двадцятки.

Анастасія Суббота у національному костюмі

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Як відомо, у конкурсі змагалися 90 дівчат зі всього світу.

Офіційний портрет "Міс Всесвіт"-2019

Зозібіні Тунці стала третьою володаркою корони "Міс Всесвіт" з Південної Африки та першою чорною Міс за останні 9 років. Також вона стала першою в історії конкурсу переможницею з афро-волоссям.

Зозі 26 і вона спеціаліст з PR за фахом. Вона закінчила Технологічний університет у Кейп-Тауні

Дівчина працює стажером у компанії Огілві у Кейп-Тауні

Так виглядав національний костюм Зозі

Зозі часто порівнює себе з Феніксом та бореться зі стереотипами у світі краси

Нагадаємо, торік корону "Міс Всесвіт" виграла Катріона Грей із Філіппін.

Фото з Instagram