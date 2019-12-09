Корона "Міс Всесвіт"-2019 дісталася 26-річній піарниці з Південної Африки

9 грудня 2019, 08:27

8-го грудня в Атланті відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт"-2019. Корона дісталася 26-річній Зозі Тунці з ПАР.

Першою віце-міс стала Медісон Андерсон з Пуерто-Рико, а другою – Софія Арагон з Мексики.

Українка Анастасія Суббота, на жаль, не потрапила навіть до першої двадцятки.

 
Анастасія Суббота у національному костюмі

Як відомо, у конкурсі змагалися 90 дівчат зі всього світу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Miss Universe 2019 is SOUTH AFRICA 🇿🇦 Text the newly crowned #MissUniverse2019 @zozitunzi to congratulate her +1 (917) 905-9305

Публикация от Miss Universe (@missuniverse) 8 Дек 2019 в 7:04 PST

 
Офіційний портрет "Міс Всесвіт"-2019

Зозібіні Тунці стала третьою володаркою корони "Міс Всесвіт" з Південної Африки та першою чорною Міс за останні 9 років. Також вона стала першою в історії конкурсу переможницею з афро-волоссям.

 
<div class=
Зозі 26 і вона спеціаліст з PR за фахом. Вона закінчила Технологічний університет у Кейп-Тауні
 
Дівчина працює стажером у компанії Огілві у Кейп-Тауні
 
Так виглядав національний костюм Зозі
 
Зозі часто порівнює себе з Феніксом та бореться зі стереотипами у світі краси
 
 
 

Нагадаємо, торік корону "Міс Всесвіт" виграла Катріона Грей із Філіппін.

Фото з Instagram


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів