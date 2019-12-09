Корона "Міс Всесвіт"-2019 дісталася 26-річній піарниці з Південної Африки
8-го грудня в Атланті відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт"-2019. Корона дісталася 26-річній Зозі Тунці з ПАР.
Першою віце-міс стала Медісон Андерсон з Пуерто-Рико, а другою – Софія Арагон з Мексики.
Українка Анастасія Суббота, на жаль, не потрапила навіть до першої двадцятки.
Як відомо, у конкурсі змагалися 90 дівчат зі всього світу.
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Miss Universe 2019 is SOUTH AFRICA 🇿🇦 Text the newly crowned #MissUniverse2019 @zozitunzi to congratulate her +1 (917) 905-9305
Зозібіні Тунці стала третьою володаркою корони "Міс Всесвіт" з Південної Африки та першою чорною Міс за останні 9 років. Також вона стала першою в історії конкурсу переможницею з афро-волоссям.
Нагадаємо, торік корону "Міс Всесвіт" виграла Катріона Грей із Філіппін.
Фото з Instagram