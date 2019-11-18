З другої спроби: "Міс Україна Всесвіт" таки отримала американську візу

Володарка звання "Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота таки отримала американську візу і полетить до США, де 8-го грудня відбудеться конкурс "Міс Всесвіт"-2019.

Про це повідомили в Instagram 18-го листопада.

Нагадаємо, минулого тижня Міс Субботі відмовили у візі США без будь-яких пояснень. Тоді організатори конкурсу в Україні звернулися до пана посла по допомогу та розповсюдили інформацію у мережі.

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