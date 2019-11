З другої спроби: "Міс Україна Всесвіт" таки отримала американську візу

View this post on Instagram

Друзі, щасливі повідомити, що сьогодні Анастасія Суббота отримала візу США! Це означає, що Анастасія зможе відправитися до Атланти (Джорджія) та 8 грудня з гідністю представити Україну на найбільшому світовому конкурсі краси — "Міс Всесвіт" @missuniverse ! ⠀ Ми вдячні Посольству США, а особливо панові Послу США Вільяму Тейлору, за повторний розгляд заявки та за допомогу в отриманні візи. Ми не підведемо 🤍! ⠀ ___ ⠀ We are happy to announce that Miss Ukraine Universe 2019 Anastasiia Subbota (@awwsaturday ) applied for the US visa today a second time and her visa was approved ✅! ⠀ Which means that Anastasiia will be able to represent Ukraine at the world's biggest pageant - #MissUniverse on December, 8th in Atlanta (Georgia). ⠀ We are grateful to the US Embassy @usembkyiv and the United States ambassador to Ukraine William B. Taylor, for their help! 🤍

A post shared by МІС УКРАЇНА ВСЕСВІТ (@missukraine_universe) on Nov 18, 2019 at 2:42am PST