Полякова в купальнику показала, як схудла на 5 кіло

Співачка Оля Полякова у гонитві за ще більшою стрункістю відмовилася від молочних та мучних продуктів і скинула аж 5 кілограмів.

Результатом схуднення артистка похвалилася у мережі, запостивши фото в купальнику.

Полякова фотографувалася на пляжі в Кемері. У Туреччині співачка мала концерт

Колеги Олі у коментарях засипали її компліментами

А ще Оля наробила селфі з Філіпом Кіркоровим, який теж виступав у Кемері.

Полякова населфилася з Кіркоровим та натанцювалася під його хіти

Оля гайнула до танцю під співи російського поп-короля

Нагадаємо, нещодавно Полякова зізналася, що була коханкою у свого чоловіка. А ще розповіла, які величезні гроші витрачає на сценічні костюми.

Фото з Instagram