Полякова в купальнику показала, як схудла на 5 кіло

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 15:00

Співачка Оля Полякова у гонитві за ще більшою стрункістю відмовилася від молочних та мучних продуктів і скинула аж 5 кілограмів.                       

Результатом схуднення артистка похвалилася у мережі, запостивши фото в купальнику.

 
Полякова фотографувалася на пляжі в Кемері. У Туреччині співачка мала концерт 
 
Колеги Олі у коментарях засипали її компліментами 

А ще Оля наробила селфі з Філіпом Кіркоровим, який теж виступав у Кемері. 

 
Полякова населфилася з Кіркоровим та натанцювалася під його хіти
 
 
Оля гайнула до танцю під співи російського поп-короля

Нагадаємо, нещодавно Полякова зізналася, що була коханкою у свого чоловіка. А ще розповіла, які величезні гроші витрачає на сценічні костюми

Фото з Instagram

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