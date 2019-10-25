Полякова в купальнику показала, як схудла на 5 кіло
25 жовтня 2019, 15:00
Співачка Оля Полякова у гонитві за ще більшою стрункістю відмовилася від молочних та мучних продуктів і скинула аж 5 кілограмів.
Результатом схуднення артистка похвалилася у мережі, запостивши фото в купальнику.
А ще Оля наробила селфі з Філіпом Кіркоровим, який теж виступав у Кемері.
Нагадаємо, нещодавно Полякова зізналася, що була коханкою у свого чоловіка. А ще розповіла, які величезні гроші витрачає на сценічні костюми.
Фото з Instagram
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