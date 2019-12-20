Alyona Alyona з Джамалою у спільному кліпі засудили хейтерів та кібербулінг

Співачка Джамала і реперка Alyona Alyona презентували спільний кліп на пісню "Забирай".

У відео дівчата підняли дуже важливу сучасну тему кібербулінга та хейтерів, з якою неодноразово стикалися самі.

"Зазвичай люди в соцмережах дуже відрізняються від того, які вони в житті. Помічають всі недоліки інших, а про свої ніби забувають. Коли тобі пишуть компліменти і приємні речі лише тоді, якщо щось потрібно, коли заздрість через край, а жовту пресу споживають швидше, ніж їжу. Особисто я вважаю, що обійнявши світ ближнього, можна його зрозуміти, а ставши на його шлях, можна пропустити через себе все, що на ньому було. Не судіть, і не судимі будете ❤" - написала в Instagram Alyona Alyona.



Альона добре знає, що таке хейт і кібербулінг

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"Сьогодні соцмережі стерли кордони між артистом і слухачами. Начебто і добре, ти можеш написати кому завгодно і отримати відповідь безпосередньо. Але в той же час для артиста це пастка. Відповіси - людина починає думати, що ти будеш з нею спілкуватися постійно. Не відповіси - "зазналася, зіркова хвороба". Іноді люди не розуміють, що у тебе є сім'я, особисте життя, ти не можеш відповісти всім!" - пожалілася Джамала.



Джамала в інтерв'ю ТаблоID казала, що досі не може бути байдужою до коментарів і хейтерів у соцмережах

"Ну і головне - це кібербулінг, якому піддаються, як артисти, так і звичайні люди. Коментарі в соцмережах можуть боляче поранити, особливо, якщо це не критика, а образи. Адже ніхто з хейтерів ніколи не посмів би сказати все це в очі, а написати в соцмережах - легко і просто. Тому ми з Alyona Alyona присвятили "Забирай" темі хейту в інтернеті. Вона про диванних критиків, про людей, які заповнюють свою внутрішню порожнечу ненавистю і люттю, живуть чужим життям онлайн", - написала Джамала.



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