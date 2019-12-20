Прима-балерина Національної опери Катерину Кухар уперше показала свою 5-річну доньку Настю.

Всі ці роки зіркова мама приховувала дівчинку від чужих очей, але напередодні Нового року знялася з нею для обкладинки журналу "Отдохни".

Фото Кухар виклала в Instagram.

Насті виповнилося 5 років, і мама з татом вирішили нарешті показати її загалу

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"Знайомтеся, це Настя! ♥ Якби ви бачили, як ця маленька принцеса готувалася до зйомки, підбирала вбрання, як світилися від щастя її очі. Вона всім сусідам розповіла, що у неї буде фотосесія і те, що її нарешті покажуть", - написала Катерина.

До слова, Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим виховують ще й сина Тимура. Пара разом уже 10 років, але офіційним подружжям стала лише цього року.