Кухар уперше показала свою 5-річну доньку
П'ятниця, 20 грудня 2019, 16:44
Прима-балерина Національної опери Катерину Кухар уперше показала свою 5-річну доньку Настю.
Всі ці роки зіркова мама приховувала дівчинку від чужих очей, але напередодні Нового року знялася з нею для обкладинки журналу "Отдохни".
Фото Кухар виклала в Instagram.
"Знайомтеся, це Настя! ♥ Якби ви бачили, як ця маленька принцеса готувалася до зйомки, підбирала вбрання, як світилися від щастя її очі. Вона всім сусідам розповіла, що у неї буде фотосесія і те, що її нарешті покажуть", - написала Катерина.
До слова, Кухар разом з чоловіком Олександром Стояновим виховують ще й сина Тимура. Пара разом уже 10 років, але офіційним подружжям стала лише цього року.
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