Убивство батька та насильство з боку вітчима: діджейка Нана поділилася страшними спогадами

Співачка DJ NANA зізналася, що її дитинство було далеко не безхмарним. Анастасія Кумейко росла в неповній родині, а її батько загинув насильницькою смертю. Вітчим же піднімав руку на матір і чинив психологічний тиск на падчерку.

Болісними та страшними спогадами 33-річна Нана поділилася в програмі "Зірковий шлях".

"Я росла без тата, мама була в іншій країні. Коли мені було чотири роки, брату - два роки, мама з татом розлучилися. Вони жили окремо. А коли мені було 9 років, батька вбили", - розповіла артистка.

Іще малою Настя втратила рідного батька

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"Він повертався додому з роботи. І десь у дворах до нього підійшли якісь хлопці, це був 1996-й рік, якраз розгул беззаконня. І сталася бійка. Спочатку мені сказали, що йому дали по голові, він втратив свідомість, і у нього була втрата крові. Він помер у лікарні від обмороження органів. Потім мені сказали, що це був постріл", - пригадала Нана.

"Я собі в свою дитячу голову вбила, що, якби я його привітала, якби він ще раз почув, що я його люблю, він би вижив", - зізналася вона.

Через два роки після втрати батька у Анастасії з՚явився вітчим.

"До цього ми жили в комунальній квартирі, шість сімей. Я пам'ятаю, як ми ділили шматочок ковбаси на 4 частини. І коли з'явився вітчим, ми переїхали відразу в квартиру. І я просто була принцеса. І тут же мені кажуть: це ваш водій і він завтра вас везе в школу. Ах, все. Я одягла свою корону і побігла", - поділилася вона.

Діджейка поділилася болісними спогадами з дитинства

Та вітчим Нани виявився жорстоким аб'юзером.

"У мене брат зламав ногу і був удома на милицях. Брат у себе в кімнаті чує, що починається якась розмова, що переростає в крик. Потім крик, стілець впав. І він вибігає на милицях і просто милицею відбиває вітчима, який душить мою маму на столі. І в цей момент я заходжу додому і кричу: "Ма, я купила полуниці". І в дзеркало бачу, що в кухні просто місиво. Я забігла, почала кричати. Тут же починають кричати нагорі діти, у яких був сон обідній. Побачила перелякані очі мами і зрозуміла, що весь цей рожевий замок, і всі ці повітряні якісь мої казки, мрії завалились", - поділилася Настя.

Співачка була і свідком домашнього насильства

На дівчинку відчим ніколи не піднімав руку, зате намагався знищувати психологічно. Рятували Нану спомини про рідного тата.

"... У мене тоді був щоденник, який я писала татові. Я була впевнена, що всі мої думки, все, що я записую у щоденнику, все, що я йому промовляю, виплакую, все, що я дивлюся на небо і ділюся цим, що тато мене чує, що він зі мною, що він мене підтримує", - розказала співачка.

"Я знаю, що він мене бачить, він би мною пишався. Я знаю, що будь-яка втрата і біль робить сильнішими. І я тепер розумію, що велику частину своїх досягнень я можу присвятити татові", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Кумейко розповідала, що в підлітковому віці вважала себе негарним "гидким каченям".

Фото з Instagram Нани