Дочка Сумської засвітила вагітний живіт
2 січня 2020, 10:25
Схоже, зовсім скоро актриса Ольга Сумська стане бабусею вдруге. Адже її старша донька Антоніна Паперна вагітна.
Про це стало відомо після того, як Тоня показалася з животиком в Instagram.
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І хоча дівчина нічого не коментувала, у мережі її вітають з майбутнім малюком.
Як відомо, Паперна вже має дворічну доньку від російського актора Володимира Яглича.
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