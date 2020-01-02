Дочка Сумської засвітила вагітний живіт

Схоже, зовсім скоро актриса Ольга Сумська стане бабусею вдруге. Адже її старша донька Антоніна Паперна вагітна.

Про це стало відомо після того, як Тоня показалася з животиком в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello 2020🌟 Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 31 Дек 2019 в 2:31 PST

І хоча дівчина нічого не коментувала, у мережі її вітають з майбутнім малюком.

Тоня не втрималася та показала вагітний животик

Як відомо, Паперна вже має дворічну доньку від російського актора Володимира Яглича.

Паперна і Яглич ніяк не коментують своє особисте життя і ніколи не показували доньку в мережі. Зате бабуся Оля іноді може щось розказати про онуку

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дочка Сумської вперше показала післяпологові форми. ФОТО

Дочка Сумської закрутила роман з російським актором. ФОТО