Ешлі Грем народила первістка

32-річна американська модель плюс-сайз Ешлі Грем стала мамою вперше.

Про це вона сама повідомила в Instagram-сторі 20-го січня. Хоча малюк з'явився на світ ще у суботу 18-го.

"О 6 вечора в суботу наші життя змінилися на краще. Дякую за всю вашу любов та підтримку протягом цього неімовірного часу. 1.18.2020", - написала новоспечена матуся

Як відомо, в Ешлі та її чоловіка Джастіна Ервіна мав народитися син. Мабуть, саме так і сталося, але вони поки що не ділилися жодними іншими подробицями.

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Під час вагітності Ешлі багато знімалася. Зокрема, і для Vogue вона позувала оголеною в обіймах свого чоловіка

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