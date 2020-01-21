Ешлі Грем народила первістка
Вівторок, 21 січня 2020, 08:58
32-річна американська модель плюс-сайз Ешлі Грем стала мамою вперше.
Про це вона сама повідомила в Instagram-сторі 20-го січня. Хоча малюк з'явився на світ ще у суботу 18-го.
Як відомо, в Ешлі та її чоловіка Джастіна Ервіна мав народитися син. Мабуть, саме так і сталося, але вони поки що не ділилися жодними іншими подробицями.
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