Мірошниченко показав 4-денного сина-"мерзляка", а дружина розказала про ідеальні пологи

Телеведучий Тімур Мірошниченко, який 19-го січня став батьком вдруге, уже показав свого новонародженого сина у мережі та розповів про його ім’я.

Малюка назвали Марком, і татко наголосив, що хлопця можна звати або МаркО на український манер, або з наголосом на А – як в італійській.

"Отже, звати його Марко. Наголошую на присутності літери О в імені! Його звати не Марк, а саме Марко! Хочете з італійським нахилом - МАрко, хочете з українським - МаркО. Але з О! Це принципово!" - заявив Тімур.

Мірошниченко вже забрав сина і жінку з пологового додому фото олена коваленко

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"Він дуже спокійний мужчина. Принаймні поки що. Спить, їсть, спить, їсть. І майже ніколи не кричить. Що нас надзвичайно тішить. А ще він мерзляк. Ми натопили в хаті до +25, але йому все одно прохолодно, тому він просить закутати його в пледик", - розповів про синочка телеведучий.

Тімур, на відміну від багатьох селебріті, показав сина одразу після народження

"І він дуже любить усе розглядати. Трошки прижмурившись уважно дивиться на мене, на маму та на сестричку, яка його постійно ніжно гладить і цьомає. І впевнено називає його Ба. Або Ма. Що в даному випадку означає "Брат" або "Марко". Так-так, з літерою О!" - додав Мірошниченко.

Мірошниченко був поруч із дружиною весь час, поки тривали пологи

Тим часом, його дружина Інна у своєму Instagram докладно написала про пологи, які назвала ідеальними. Зокрема тому, що лікарі дозволили їй зробити анестезію. Тож Інна відчувала перейми, але не відчувала болю.

Фото з Instagram