Мірошниченко показав 4-денного сина-"мерзляка", а дружина розказала про ідеальні пологи
Телеведучий Тімур Мірошниченко, який 19-го січня став батьком вдруге, уже показав свого новонародженого сина у мережі та розповів про його ім’я.
Малюка назвали Марком, і татко наголосив, що хлопця можна звати або МаркО на український манер, або з наголосом на А – як в італійській.
"Отже, звати його Марко. Наголошую на присутності літери О в імені! Його звати не Марк, а саме Марко! Хочете з італійським нахилом - МАрко, хочете з українським - МаркО. Але з О! Це принципово!" - заявив Тімур.
"Він дуже спокійний мужчина. Принаймні поки що. Спить, їсть, спить, їсть. І майже ніколи не кричить. Що нас надзвичайно тішить. А ще він мерзляк. Ми натопили в хаті до +25, але йому все одно прохолодно, тому він просить закутати його в пледик", - розповів про синочка телеведучий.
"І він дуже любить усе розглядати. Трошки прижмурившись уважно дивиться на мене, на маму та на сестричку, яка його постійно ніжно гладить і цьомає. І впевнено називає його Ба. Або Ма. Що в даному випадку означає "Брат" або "Марко". Так-так, з літерою О!" - додав Мірошниченко.
Тим часом, його дружина Інна у своєму Instagram докладно написала про пологи, які назвала ідеальними. Зокрема тому, що лікарі дозволили їй зробити анестезію. Тож Інна відчувала перейми, але не відчувала болю.
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ИСТОРИЯ ИДЕАЛЬНЫХ РОДОВ ⠀ Всю беременность я верила, что каждые роды уникальны. И если с Мией мне пришлось пережить адов ад, то это вовсе не значит, что так будет и в этот раз. И я была права 🙏🏻 Мои вторые роды даже на роды похожи не были, настолько легко они прошли. ⠀ А теперь по порядку. ⠀ В 3 ночи я проснулась от боли. Сразу поняла, что это «оно», но решила не торопиться. Комфортнее спать дома, чем в предродовой. Схватки ворвались резко и сразу на каждые 2 мин, но короткие до 30 сек и терпимые. Переживать их мне помогал звук «ммммм», создающий вибрации внутри меня. Тим сквозь сон слышал этот полет шмеля и в 3:30 спросил «пора?». ⠀ Я бы еще лежала, но чувствовала, что при движении из меня выливаются воды. Не потоком, но небольшим ручейком точно. ⠀ Мы встали, позвонили родителям, чтоб приехали на дежурство с Мией, я помыла голову, уложила волосы, и через час уже одного «мммм» было мало, добавила восьмерку бедрами и хождение по комнате. Промежуток стал 4 мин, а длительность до минуты. ⠀ В роддоме были в 5:30. Мы узнали, что в 8 утра меняется смена, потому особо привыкать к той бригаде, что нас взяла, смысла нет. ⠀ Врач осмотрел, сказал, что раскрытие небольшое, но воды текут. Отправил в родзал. Там мы оказались в 6:35. ⠀ С 6:35 до 8 моё «мммм» перешло в очень громкое «ааааааа». Я могла переживать боль только с этой вибрацией внутри и монотонным аааааа. И конечно же мужем рядом. ⠀ Схватки снова каждые 1-2 минуты, но уже болезненные. Очень болезненные. ⠀ В 8:00 мы познакомились с Грицько Виктором Степановичем (врач) и Родецкой Ириной Геннадиевной (акушерка) @leleka_clinic , и я почувствовала, что всё будет прекрасно! Это они! Мои на 100% люди! А когда они сказали, что рожать (оба периода) под анестезией можно, то вообще стали ангелами в моих глазах 😂. Я вообще каждого заходящего в родзал посвящала в историю первых родов и говорила, как мне важно рожать с ЭА. А всё потому что главврач при подписании договора сказал: «Если вы хорошо попросите, вам все поставят и на потуги». Я решила просить всех и максимально убедительно. ⠀ Продолжение 👉🏻 За фото спасибо @ph.kovalenko_tainstvo
Фото з Instagram