Мірошниченко показав 4-денного сина-"мерзляка", а дружина розказала про ідеальні пологи

23 січня 2020, 10:19

Телеведучий Тімур Мірошниченко, який 19-го січня став батьком вдруге, уже показав свого новонародженого сина у мережі та розповів про його ім’я.

Малюка назвали Марком, і татко наголосив, що хлопця можна звати або МаркО на український манер, або з наголосом на А – як в італійській.

"Отже, звати його Марко. Наголошую на присутності літери О в імені! Його звати не Марк, а саме Марко! Хочете з італійським нахилом - МАрко, хочете з українським - МаркО. Але з О! Це принципово!" - заявив Тімур.

 
Мірошниченко вже забрав сина і жінку з пологового додому
фото олена коваленко

"Він дуже спокійний мужчина. Принаймні поки що. Спить, їсть, спить, їсть. І майже ніколи не кричить. Що нас надзвичайно тішить. А ще він мерзляк. Ми натопили в хаті до +25, але йому все одно прохолодно, тому він просить закутати його в пледик", - розповів про синочка телеведучий.

 
Тімур, на відміну від багатьох селебріті, показав сина одразу після народження

"І він дуже любить усе розглядати. Трошки прижмурившись уважно дивиться на мене, на маму та на сестричку, яка його постійно ніжно гладить і цьомає. І впевнено називає його Ба. Або Ма. Що в даному випадку означає "Брат" або "Марко". Так-так, з літерою О!" - додав Мірошниченко.

 
Також у Інни з Тімуром є 1,5-річна донька Мія
 
Мірошниченко був поруч із дружиною весь час, поки тривали пологи

Тим часом, його дружина Інна у своєму Instagram докладно написала про пологи, які назвала ідеальними. Зокрема тому, що лікарі дозволили їй зробити анестезію. Тож Інна відчувала перейми, але не відчувала болю.

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ИСТОРИЯ ИДЕАЛЬНЫХ РОДОВ ⠀ Всю беременность я верила, что каждые роды уникальны. И если с Мией мне пришлось пережить адов ад, то это вовсе не значит, что так будет и в этот раз. И я была права 🙏🏻 Мои вторые роды даже на роды похожи не были, настолько легко они прошли. ⠀ А теперь по порядку. ⠀ В 3 ночи я проснулась от боли. Сразу поняла, что это «оно», но решила не торопиться. Комфортнее спать дома, чем в предродовой. Схватки ворвались резко и сразу на каждые 2 мин, но короткие до 30 сек и терпимые. Переживать их мне помогал звук «ммммм», создающий вибрации внутри меня. Тим сквозь сон слышал этот полет шмеля и в 3:30 спросил «пора?». ⠀ Я бы еще лежала, но чувствовала, что при движении из меня выливаются воды. Не потоком, но небольшим ручейком точно. ⠀ Мы встали, позвонили родителям, чтоб приехали на дежурство с Мией, я помыла голову, уложила волосы, и через час уже одного «мммм» было мало, добавила восьмерку бедрами и хождение по комнате. Промежуток стал 4 мин, а длительность до минуты. ⠀ В роддоме были в 5:30. Мы узнали, что в 8 утра меняется смена, потому особо привыкать к той бригаде, что нас взяла, смысла нет. ⠀ Врач осмотрел, сказал, что раскрытие небольшое, но воды текут. Отправил в родзал. Там мы оказались в 6:35. ⠀ С 6:35 до 8 моё «мммм» перешло в очень громкое «ааааааа». Я могла переживать боль только с этой вибрацией внутри и монотонным аааааа. И конечно же мужем рядом. ⠀ Схватки снова каждые 1-2 минуты, но уже болезненные. Очень болезненные. ⠀ В 8:00 мы познакомились с Грицько Виктором Степановичем (врач) и Родецкой Ириной Геннадиевной (акушерка) @leleka_clinic , и я почувствовала, что всё будет прекрасно! Это они! Мои на 100% люди! А когда они сказали, что рожать (оба периода) под анестезией можно, то вообще стали ангелами в моих глазах 😂. Я вообще каждого заходящего в родзал посвящала в историю первых родов и говорила, как мне важно рожать с ЭА. А всё потому что главврач при подписании договора сказал: «Если вы хорошо попросите, вам все поставят и на потуги». Я решила просить всех и максимально убедительно. ⠀ Продолжение 👉🏻 За фото спасибо @ph.kovalenko_tainstvo

Публикация от Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_) 20 Янв 2020 в 12:22 PST

Фото з Instagram


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