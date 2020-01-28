Оце так дачка: маєток Ахметова за 220 мільйонів підірвав мережу. ФОТО

Ще у далекому 2014-му мільярдер Рінат Ахметов фігурував у рейтингу власників найдорожчих квартир у світі зі своїми апартаментами в Лондоні. Тоді "гніздечко" олігарха оцінювали у 221 мільйон доларів.

Але лондонського помешкання Рінату Леонідовичу стало замало, і він придбав собі "дачу" за 200 мільйонів євро на Французькій Рив'єрі.

Про факт покупки повідомило видання Financial Times.

Вілла де Седрес 1870-го року, яку придбав Ахметов, має 18 тисяч квадратних футів і розташована на узбережжі. Колись вона була домом короля Бельгії Леопольда II.

фото з сайту bloomberg

У маєтку 14 спалень, розміщених на 35 сотках. Кімнати прикрашають розкішні люстри, французькі двері та портрети 19-го століття від підлоги до стелі в орнаментальних рамах. На першому поверсі велика вітальня із покритими шовком стінами та їдальня.

Бібліотека, оброблена деревом, налічує 3 тисячі книг про флору та натуралізм. Також у маєтку є цілий ботанічний сад з 14 тисячами видів рослин.

В Ахметова тепер є власний ботанічний сад просто вдома

У будинку ще є бальна зала та конюшня на 30 коней. На території є басейн олімпійських розмірів.

У мережі вже кепкують з придбання Ахметова та роблять фотожаби.

Фото Bloomberg та з соцмереж