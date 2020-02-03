"19 років їб*мо одне одному мозок": Арфуші на Мальдівах романтично відзначили річницю

Медійник Валід Арфуш та його дружина Ліда гайнули на Мальдіви, щоби відсвяткувати особливу дату: 19 років знайомства та кохання.

Голуб'ята присвятили одне одному ніжні дописи в Instagram.

Арфуші разом уже 19 років

"...Моє повітря, мій Всесвіт, з роками кохання набуває іншого кольору, смаку, запаху, подібно до дорогого вина, істинний смак кохання можна відчути, лише випробувавши його часом. От уже 19 років ми прекрасно їб*мо одне одному мозок, живемо, ростемо разом, навчаємося, розвиваємося, будуємо, відчуваємо, виховуємо дітей", - написала дружина Арфуша.

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На думку Ліди, про таку любов, яка є в них, можна писати книги та знімати фільми.

"...Ми з Лідою сьогодні відзначаємо 19 років знайомства. 19 років кохання. У нас чого лише не було за ці 19 років! Але кохання нікуди не йшло! Скільки було радості, божевілля, пристрасті, сліз, посмішок, подорожей, розставань, возз'єднань, танців, вечірок, шалених вчинків... і мені здається, що все лише починається!", - зізнався Арфуш.

Ось така романтика на Мальдівах

"Я з нетерпінням чекаю наступних 30 років разом! Кохання або є, або немає! Я без кохання не житиму. Кохаю тебе, моя хороша", - звернувся він до дружини.

Нагадаємо, торік Ліда наполохала своїх підписників, оголосивши в Instagram, що вони з чоловіком розлучаються. На щастя, потім пара помирилася. Як відомо, в Арфушів троє спільних дітей.

Фото з Instagram Арфушів