Йовович показала новонароджену доню та оголосила її повне ім’я

43-річна американська актриса Мілла Йовович показала новонароджену доню, яка з’явилася на світ два дні тому.

Також щаслива матуся трьох дівчаток пояснила, чому третю доню назвала оригінальним іменем Ошан Ларк Елліот Йовович-Андерсон.

Про це Мілла написала в Instagram.

"Ошан – це уельське хлопчаче ім’я. Так, я знаю, що ім'я вийшло задовге, але ми не могли узгодити між собою її друге ім’я. Евер і моя мама хотіли Ларк, я та Дашель хотіли Елліот. Мій чоловік Пол також проголосував за Ларк, тож ми зі Смуші ( Дашель -ред.) програли. Принаймні, у неї буде з чого вибрати", - зазначила актриса.

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Знайомтеся - дводенна Ошан Ларк Елліот

А це старша доня Мілли - 11-річна Евер з сестричкою

"Вона така гарна! Її волоссячко світліше, ніж у інших дівчаток, і вона дуже сильна. Її маленькі ручки важко контролювати, і вона вже піднімає голівку вгору, щоб побачити, що відбувається навколо", - написала Мілла.

Мілла не боїться показувати у мережі новонароджену донечку

"Вона наше диво-немовля, і ми всі настільки вдячні за неї і повністю одержимі нею! Я, звичайно, пізніше опублікую більше фото, бо ми всі виснажені, адже останні кілька ночей були божевільними!", - поділилася Йовович.

4-річна Дашель теж повідомила в своєму Instagram про появу сестрички

Пол Андерсон зі своєю третьою донею

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