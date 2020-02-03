Американська акторка Міла Йовович стала багатодітною мамою. В неї та режисера Пола Андерсона народилася третя дівчинка.

Про це повідомляє US Magazine.

Першим фото новонародженої сестрички поділилася старша дочка зірок, Евер. Також вона розсекретила її ім'я.

Йовович народила третю дівчинку

"Вітаємо дитинку! Ласкаво просимо в цей світ мою новеньку сестру Ошан! Ми любимо тебе!", - написала дівчинка, пояснивши, як правильно вимовляється незвичне ймення.

Як відомо, Евер 11 років, а Дашель - 4.

Кілька років тому Йовович була при надії, але на п'ятому місяці в неї почалися передчасні пологи. Мілі зробили екстрений аборт.

Фото з Instagram