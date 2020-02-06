Пішла Легенда: Кірк Дуглас помер на 104-му році життя
Один із провідних акторів золотої епохи Голлівуду, Кірк Дуглас пішов з життя у 103 роки.
Про це повідомив його син Майкл Дуглас, пише People.
"З величезним сумом ми з моїми братами повідомляємо, що Кірк Дуглас сьогодні покинув нас у віці 103 років. У світі він був легендою, актором із золотої епохи кінофільмів, який добре прожив свої золоті роки, гуманіст, чиє прагнення справедливості та мотиви, в які він вірив, встановили стандарт, до якого ми всі прагнемо", - сказав Майкл.
"Але для мене та моїх братів Джоела і Пітeра він був просто татом, для Кетрін – чудовим тестем, для своїх онуків і правнуків – люблячим дідом, а для його дружини Енн – чудовим чоловіком", - зазначив Дуглас-молодший.
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It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that Kirk Douglas left us today at the age of 103. To the world he was a legend, an actor from the golden age of movies who lived well into his golden years, a humanitarian whose commitment to justice and the causes he believed in set a standard for all of us to aspire to. But to me and my brothers Joel and Peter he was simply Dad, to Catherine, a wonderful father-in-law, to his grandchildren and great grandchild their loving grandfather, and to his wife Anne, a wonderful husband. Kirk's life was well lived, and he leaves a legacy in film that will endure for generations to come, and a history as a renowned philanthropist who worked to aid the public and bring peace to the planet. Let me end with the words I told him on his last birthday and which will always remain true. Dad- I love you so much and I am so proud to be your son. #KirkDouglas
"Кірк добре прожив своє життя і залишив спадщину наступним поколінням у вигляді своїх фільмів, та увійшов в історію як філантроп, який працював, щоби допомогти громадськості та принести мир на планету. Дозвольте закінчити словами, які я сказав йому в останній день народження, і які назавжди залишаться правдивими. Тато - я тебе так люблю, і я так пишаюся тим, що я твій син", - підсумував Майкл.
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Кірк Дуглас знявся у 75-ти фільмах і свою першу номінацію на "Оскар" отримав у 1950-му році за роль у "Чемпіоні", а потім його номінували у 1953-му за "Злі та прекрасні". У 1957-му він також отримав номінацію за роль Ван Гога у його біографічному фільмі "Жага до життя".
У 1996 році він був удостоєний почесного "Оскара" за 50 років творчих і моральних зусиль в кінематографічному співтоваристві.
Фото з Instagram
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