Пішла Легенда: Кірк Дуглас помер на 104-му році життя

Один із провідних акторів золотої епохи Голлівуду, Кірк Дуглас пішов з життя у 103 роки.

Про це повідомив його син Майкл Дуглас, пише People.

"З величезним сумом ми з моїми братами повідомляємо, що Кірк Дуглас сьогодні покинув нас у віці 103 років. У світі він був легендою, актором із золотої епохи кінофільмів, який добре прожив свої золоті роки, гуманіст, чиє прагнення справедливості та мотиви, в які він вірив, встановили стандарт, до якого ми всі прагнемо", - сказав Майкл.

"Але для мене та моїх братів Джоела і Пітeра він був просто татом, для Кетрін – чудовим тестем, для своїх онуків і правнуків – люблячим дідом, а для його дружини Енн – чудовим чоловіком", - зазначив Дуглас-молодший.

"Кірк добре прожив своє життя і залишив спадщину наступним поколінням у вигляді своїх фільмів, та увійшов в історію як філантроп, який працював, щоби допомогти громадськості та принести мир на планету. Дозвольте закінчити словами, які я сказав йому в останній день народження, і які назавжди залишаться правдивими. Тато - я тебе так люблю, і я так пишаюся тим, що я твій син", - підсумував Майкл.

У 2018-му Кірк Дуглас був присутній на церемонії відкриття зірки його сина Майкла на Алеї слави у Голлівуді

Від першого шлюбу з актрисою Дайаною Дуглас Кірк мав двох синів - Майкла та Джоела. А у другому шлюбі з Енн Байденс у нього народилися Пітер та Ерік. Останній помер у 2004-му році

Посмотреть эту публикацию в Instagram Four generations of Douglas family love! #grateful Публикация от Michael Douglas (@michaelkirkdouglas) 2 Мар 2019 в 12:51 PST

Кірк Дуглас знявся у 75-ти фільмах і свою першу номінацію на "Оскар" отримав у 1950-му році за роль у "Чемпіоні", а потім його номінували у 1953-му за "Злі та прекрасні". У 1957-му він також отримав номінацію за роль Ван Гога у його біографічному фільмі "Жага до життя".

У 1996 році він був удостоєний почесного "Оскара" за 50 років творчих і моральних зусиль в кінематографічному співтоваристві.

Фото з Instagram

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