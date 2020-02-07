"Vegan", "99" та "Соловей": що співатимуть учасники 1-го півфіналу Нацвідбору на Євробачення

Уже завтра, 8-го лютого відбудеться перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020.

8 учасників виконають пісні, з якими змагатимуться за право представляти країну у Європі.

Першими на сцену вийде гурт [O] з піснею "Там, Куди Я Йду".

"Там, куди я йду" про те, що у кожної людини є своя дорога, свій унікальний спосіб життя, своє призначення, своя зоря, яка його веде. Тож кожне життя важливе і має власну мету. Але це не пафосний маніфест, це легка танцювальна композиція з натяками на африканські ритми, ми хочемо, щоб вона змусила вас посміхатися, пам‘ятати про свою особливу зорю і про те, що весна вже близько!", - зазначили музиканта.

Другою виступатиме Jerry Heil із композицією "Vegan".⠀

"Трек #VEGAN — це спосіб спілкування нашого народу зі світом! Він про те, що ми прогресивні, ми відкриті до нового, у нас широко розкриті очі і ми хочемо розвіяти усі міфи і стереотипи про нас. Ми знаємо веганство, сироїдіння, булінг, толерантність не як модні слова — ми поважаємо права людей і дійсно багато просунулися у вирішенні цих питань! Ми вміємо бути вільними і давати свободу. Ми відкриті! А лозунг Євро-020 — ВІДКРИТІСТЬ, до речі", - зауважила співачка і авторка пісні.

Katya Chilly створила інтригу навколо своєї пісні "Піч", досі не представивши її повністю. Вона лише продемонструвала крик, з якого начебто ця пісня починається.

"Наша пісня називається "Піч". В українській міфології це місце, де відбувається трансформація. На рівні людського тіла це місце - матка. Місце, де формується життя. Це пісня про двічінародження та про шлях просвітлення, про шлях воїна", - так описує пісню сама Катя.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 30 Янв 2020 в 6:58 PST

Бандуристка Марина KRUТЬ, яка заспіває четвертою, гадає, що своєю композицією "99" зламає стереотипи.

"Не дивлячись на те, що я молодий артист, я бачу свій інструмент візитівкою своєї країни на міжнародній арені, перспективним інструментом майбутнього, що вартий представити Україну на Євробаченні. Пісня, яку я для вас готую, повна щирості та моєї особистої історії, що, надіюсь, торкне кожну людину", - зазначила Марина.

Гурт "GO-A" з піснею "Соловей" виступатимуть 5-ми.

Життя - це досвід, а він буває різним. Головне ніколи не втрачати оптимізм і вміти достойно виходити з будь-яких ситуацій навіть в момент закоханості.

Адже головне не те, що відбувається, а те, як ти на це реагуєш.

Тріо "Cloudless" виконає англомовну пісню для тих, хто перебуває в критичній ситуації – "Drown Me Down".

"Це пісня-заклик: ніколи не здавайся! Подивись на нас. Різні люди та обставини намагалися нас потопити, але ми все ще тут - з новими обличчями і з новими силами!", - кажуть хлопці.

GIO – творче ім’я музиканта, автора і композитора Георгі Дарахвелідзе. Він змагатиметься з англомовною композицією, яку написав сам.

Закриватиме перший півфінал Нацвідбору усім добре знайома Катя Гуменюк або Assol з піснею "Save It".

"Зараз як ніколи гостро стоїть проблема того, що люди не бережуть планету, на якій живуть. Є ризик, що ми – останнє покоління, яке може щось змінити. Ця пісня народилася у найправильніший момент, і я подумала, що зобов’язана показати її на Євробаченні, розповісти про це! Моя пісня не просто про глобальні проблеми – вона про нас", – розповідає Assol.

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 15-го лютого, а фінал - 22-го. Їх можна буде подивитися о 19.00 на телеканалах "СТБ" та "UA: Суспільне мовлення".