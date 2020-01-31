Волаючу Katya Chilly порівняли з Джамалою на Євробаченні-2016. ВІДЕО
31 січня 2020, 12:51
Співачка Катя Чіллі, яка цього року візьме участь у Національному відборі на Євробачення, ще не презентувала свою конкурсну пісню, але заінтригувала фрагментом з неї.
На записі щоденників Нацвідбору Катя вразила своїм воланням, яким начебто і починається її композиція.
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У мережі вже порівняли крик Каті зі співом Джамали на Євробаченні-2016. Хоча схожість доволі сумнівна.
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Катя Чілі заспівала початок своєї пісні, а інтернет вже не зупинити😂 Чекаєте пісню? 🔸Відео з Katya Chilly: @stbua #СпівайЯкKatyaChilly
Нагадаємо, півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020 відбудуться 8 та 15 лютого, а фінал - 22-го. Katya Chilly, між іншим, виступатиме третьою у першому півфіналі.
Фото з Facebook
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