Волаючу Katya Chilly порівняли з Джамалою на Євробаченні-2016. ВІДЕО

Співачка Катя Чіллі, яка цього року візьме участь у Національному відборі на Євробачення, ще не презентувала свою конкурсну пісню, але заінтригувала фрагментом з неї.

На записі щоденників Нацвідбору Катя вразила своїм воланням, яким начебто і починається її композиція.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 30 Янв 2020 в 6:58 PST

У мережі вже порівняли крик Каті зі співом Джамали на Євробаченні-2016. Хоча схожість доволі сумнівна.

Нагадаємо, півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020 відбудуться 8 та 15 лютого, а фінал - 22-го. Katya Chilly, між іншим, виступатиме третьою у першому півфіналі.

Фото з Facebook