Нацвідбір на Євробачення-2020: стала відома перша трійка фіналістів

8-го лютого в Києві відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення, в якому свої пісні представили 8 конкурсантів.

До фіналу з них потрапили лише троє: Jerry Heil, GO-A та KRUТЬ.

Виконавців оцінювали члени журі Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Кароль одразу заявила, що буде берегинею наших конкурсантів. А Данилко запевнив, що він за талант і на боці молодих артистів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 9:10 PST

Першим на сцені Нацвідбору виступив гурт [O] з запальною танцювальною піснею "Там, куди я йду".

Саша, Оля та Єгор не протрапили до фіналу, але заявили про себе на всю країну

"Оля є дуже цікавою вокалісткою. Мені подобається ця пісня. Вона надихає", - сказала Кароль.

"Було дуже легко, ви такі молодці", - зазначив Данилко.

"Це група, яка зробила багато для розвитку інді-музики. У цій пісні ви зробили впевнений крок у бік масової аудиторії. У вас нарешті починає превалювати пісня над музикою.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП [O]:

Другою свій трек про веганство заспівала Jerry Heil.

"Мені дуже сподобалася пісня "Охрана_Отмєна", мені дуже ви подобаєтеся. Але тут же треба чимось вражати. Але як не загубитися серед аристів, які там представлені… Це реально добре, але наскільки це підходить для Євробачення, я не знаю… Ви нібито не можете качнуть людей. Хочеться якогось драйва", - сказав Данилко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 9:36 PST

"Це і є новий драйв. Ви людина з величезним авторським потенціалом… Енергетика у вас схожа з Біллі Айліш", - зауважив Дроздов.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП JERRY HEIL:

Katya Chilly вразила і журі, і глядачів магічним виконанням своєї пісні "Піч". Причому на сцені разом зі співачкою був присутній представник Амазоніїї з Перу, який запалював дух табаку, призначений для очищення негативної енергії.

"Намір сьогодні дуже чистий. Сьогодні ми на сцені побачили бездоганний шокуючий виступ. Але йому ще потрібна допрацьовка. Аби було за що зачепитися. Глядачам вирішувати – поїде на конкурс комерція и етноідентифікація", - сказала про виступ Каті Тіна Кароль.

"Все-таки Євробачення - масовий конкурс. Я все-таки вважаю, що подібна нішева музика не дуже туди підходить", - зазначив Данилко, при цьому похваливши виступ Каті.

"Якщо казати за стандартами Євробачення, то тут пісні нема, є мантра, є магія", - зауважив Дроздов.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП KATYA CHILLY:

Бандуристка Марина KRUТЬ зачарувала суддів своїм виконанням та грою на бандурі.

"Це одна з найкрасивіших пісень у Нацвідборі цього року. Це той випадок, коли є і комерція, і етносамоідентифікація. Паззл склався", - сказала Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 10:16 PST

"Єдина проблема – ви, Марино, ховаєтеся за бандурою. Ви можете дивувати своїм артистизмом. Але пісня має заходити з першого разу. Але ваша пісня заходить з 3-4 разу, вона божественна", - заявив Дроздов.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП МАРИНИ:

Далі народним вокалом намагалася здивувати солістка гурту "Go-A" з піснею "Соловей".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 10:35 PST

"Мені дуже сподобалося. Ви великі молодці. Це реально талановито та стильно. Це було дуже органічно, красиво та сучасно. Мені хотілося аплодувати, я за вас вболіватиму", - розхвалив Данилко.

"Дійсно круто та особлива пісня. Але мені не дуже сподобався номер", - зауважив Дроздов.

"Цей гурт - відкриття сьогоднішнього вечора. У вас все попереду", - заявила Кароль.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП GO-A:

Тріо хлопців "Cloudless" виконали свій трек "Drown me down", який ведучий Сергій Притула назвав найбільш форматною піснею для Євробачення у цьому Нацвідборі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 10:59 PST

"Я хочу бачити цю пісня в ротації на радіо Хіт FM незалежно від результатів цього відбору", - запевнив Дроздов.

"Це драйв, це дуже харизматично. Енергійні хлопці, круто, що у нас з'являються такі бойз-бенди. Я думаю, що треба вокально допрацювати", - зауважила Тіна.

"Такої музики дуже багато. Але мені дуже сподобався приспів, дуже хітовий приспів. Але мені більше аудіо сподобалося за живий виступ. Є запитання до виступу. Але пісня має бути у фінальному концерті абсолютно", - заявив Данилко.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП CLOUDLESS:

Грузинській співак GIO з душевною композицією "Feeling so lost", яку написав сам, розчулив глядачів і суддів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 11:15 PST

"Гіо, ти зачарував моє серце та думки. Як було красиво! Це музично, це по-грузиньски тонко, це ніжно. Ти єдиний такий у Національному відборі", - сказала Тіна.

"От яка у вас мета? Ви думаєте, що ви з такою піснею можете представляти чи виграти Євробачення? Це такий стандарт. Це такий калейдоскоп. Я вам бажаю удачі у пошуці себе. Треба себе шукати", - зазначив Данилко.

"Ви дуже талановитий, але я бажаю, щоби ви до кінця доробили свій талант до наступного року", - зазначив Дроздов.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ГІО:

Assol, яка на сцені з 5-ти років, виступала останньою з піснею "Save it".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 11:24 PST

"Є відчуття, що цей меседж, який ви несете, абсолютно не відповідає вашому номеру. Вам треба продовжувати пошук себе. Це не настільки переконливо, щоби їхати на Євробачення", - прокоментував Дроздов.

"Нема що сказати поганого, але це такі штампи... Вам потрібен або хороший продюсер, або пісня, у якій ви проявитеся. А це дуже стандартно", - заявив Данилко.

"Мені не вистачило маніфесту від тебе, бо ж твоя пісня ніби маніфест. Якщо тема гостра, то хочеться тебе, яка б'ється за зміни. І тоді би приспів звучав би по-іншому", - зауважила Кароль.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ASSOL:

Другий півфінал відбудеться 5-го лютого, а фінал - 22-го лютого.

Відео "СТБ", фото з Instagram