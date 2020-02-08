Нацвідбір на Євробачення-2020: стала відома перша трійка фіналістів

8-го лютого в Києві відбувся перший півфінал Національного відбору на Євробачення, в якому свої пісні представили 8 конкурсантів.

До фіналу з них потрапили лише троє: Jerry Heil, GO-A та KRUТЬ.

Виконавців оцінювали члени журі Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов.

Кароль одразу заявила, що буде берегинею наших конкурсантів. А Данилко запевнив, що він за талант і на боці молодих артистів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 9:10 PST

Першим на сцені Нацвідбору виступив гурт [O] з запальною танцювальною піснею "Там, куди я йду".

Саша, Оля та Єгор не протрапили до фіналу, але заявили про себе на всю країну

"Оля є дуже цікавою вокалісткою. Мені подобається ця пісня. Вона надихає", - сказала Кароль.

"Було дуже легко, ви такі молодці", - зазначив Данилко.

"Це група, яка зробила багато для розвитку інді-музики. У цій пісні ви зробили впевнений крок у бік масової аудиторії. У вас нарешті починає превалювати пісня над музикою.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП [O]:

Другою свій трек про веганство заспівала Jerry Heil.

"Мені дуже сподобалася пісня "Охрана_Отмєна", мені дуже ви подобаєтеся. Але тут же треба чимось вражати. Але як не загубитися серед аристів, які там представлені… Це реально добре, але наскільки це підходить для Євробачення, я не знаю… Ви нібито не можете качнуть людей. Хочеться якогось драйва", - сказав Данилко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 9:36 PST

"Це і є новий драйв. Ви людина з величезним авторським потенціалом… Енергетика у вас схожа з Біллі Айліш", - зауважив Дроздов.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП JERRY HEIL:

Katya Chilly вразила і журі, і глядачів магічним виконанням своєї пісні "Піч". Причому на сцені разом зі співачкою був присутній представник Амазоніїї з Перу, який запалював дух табаку, призначений для очищення негативної енергії.

Це той самий дивний перуанець з духом табаку

"Намір сьогодні дуже чистий. Сьогодні ми на сцені побачили бездоганний шокуючий виступ. Але йому ще потрібна допрацьовка. Аби було за що зачепитися. Глядачам вирішувати – поїде на конкурс комерція чи етноідентифікація", - сказала про виступ Каті Тіна Кароль.

Катя до фіналу не пройшла

"Все-таки Євробачення - масовий конкурс. Я все-таки вважаю, що подібна нішева музика не дуже туди підходить", - зазначив Данилко, при цьому похваливши виступ Каті.

Katya Chilly знову у своєму світі, який не побачить цьогорічне Євробачення

"Якщо казати за стандартами Євробачення, то тут пісні нема, є мантра, є магія", - зауважив Дроздов.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП KATYA CHILLY:

Марина KRUТЬ зачарувала суддів своїм виконанням та грою на бандурі.

"Це одна з найкрасивіших пісень у Нацвідборі цього року. Це той випадок, коли є і комерція, і етносамоідентифікація. Паззл склався", - сказала Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 10:16 PST

"Єдина проблема – ви, Марино, ховаєтеся за бандурою. Ви можете дивувати своїм артистизмом. Але пісня має заходити з першого разу. А ваша пісня заходить з 3-4 разу, вона божественна", - заявив Дроздов.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП МАРИНИ:

Далі народним вокалом та сучасним звучанням здивував гурт "Go-A" з піснею "Соловей".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 10:35 PST

"Мені дуже сподобалося. Ви великі молодці. Це реально талановито та стильно. Це було дуже органічно, красиво та сучасно. Мені хотілося аплодувати, я за вас вболіватиму", - розхвалив Данилко.

"Дійсно крута та особлива пісня. Але мені не дуже сподобався номер", - зауважив Дроздов.

"Цей гурт - відкриття сьогоднішнього вечора. У вас все попереду", - заявила Кароль.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП GO-A:

Тріо хлопців "Cloudless" виконали свій трек "Drown me down", який ведучий Сергій Притула назвав найбільш форматною піснею для Євробачення у цьому Нацвідборі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 10:59 PST

"Я хочу бачити цю пісня в ротації на радіо "Хіт FM" незалежно від результатів цього відбору", - запевнив Дроздов.

"Це драйв, це дуже харизматично. Енергійні хлопці, круто, що у нас з'являються такі бойз-бенди. Але треба ще вокально допрацювати", - зауважила Тіна.

"Такої музики дуже багато. Але мені дуже сподобався приспів, дуже хітовий приспів. Але аудіо мені більше сподобалося за живий виступ. Є запитання до виступу. Але пісня має бути у фінальному концерті абсолютно", - заявив Данилко.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП CLOUDLESS:

Грузинській співак GIO з душевною композицією "Feeling so lost", яку написав сам, розчулив суддів, але не всіх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 11:15 PST

"Гіо, ти зачарував моє серце та думки. Як було красиво! Це музично, це по-грузинськи тонко, це ніжно. Ти єдиний такий у Національному відборі", - сказала Тіна.

"От яка у вас мета? Ви думаєте, що ви з такою піснею можете представляти чи виграти Євробачення? Це такий стандарт. Це такий калейдоскоп. Я вам бажаю удачі у пошуці себе. Треба себе шукати", - зазначив Данилко.

"Ви дуже талановитий, але я бажаю, щоби ви до кінця доробили свій талант до наступного року", - зазначив Дроздов.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ГІО:

Assol, яка на сцені з 5-ти років, виступала останньою з піснею "Save it".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 8 Фев 2020 в 11:24 PST

"Є відчуття, що цей меседж, який ви несете, абсолютно не відповідає вашому номеру. Вам треба продовжувати пошук себе. Це не настільки переконливо, щоби їхати на Євробачення", - прокоментував Дроздов.

"Нема що сказати поганого, але це такі штампи... Вам потрібен або хороший продюсер, або пісня, у якій ви проявитеся. А це дуже стандартно", - заявив Данилко.

"Мені не вистачило маніфесту від тебе, бо ж твоя пісня ніби маніфест. Якщо тема гостра, то хочеться бачити тебе, яка б'ється за зміни. І тоді би приспів звучав по-іншому", - зауважила Кароль.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ASSOL:

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться 5-го лютого, а фінал - 22-го лютого.

Відео "СТБ", фото з Instagram