Подаруй свято: куди зводити кохану половинку у День Валентина

До Дня всіх закоханих залишилося зовсім небагато.

І якщо у вас досі немає подарунку або планів на вечір, ми зібрали найцікавіші події, на які можна запросити свою половинку 14-го лютого у Києві.

Романтичне побачення на ковзанці ВДНГ. з 12:00 до 22:00. Придбати квитки

Ввечері 14-го лютого можна влаштувати коханій людині особливе побачення – катання на ковзанах під чарівну музику та мерехтіння ліхтариків. Ковзанка "Зимової країни на ВДНГ" працює до 22 години, тож ви встигнете і потренуватися під керівництвом інструктора, якщо ще не дуже вправні в катанні, і, взявшись за руки зі своєю половинкою, вдосталь помалювати візерунки на льоду. Квиток дає право на безлімітне катання, до вартості входить прокат ковзанів. На території працюють кіоски з напоями й закусками.

А якщо захочете продовження вечора, вертайтесь на ковзанку і вдень 15-го, тут будут встановлювати святковий рекорд на наймасовіший поцілунок. Форма для реєстрації бажаючих взяти участь — за посиланням .

Cirque du Soleil. Crystal, 14 лютого, 15:00, 19:00, Палац спорту

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Усім, хто любить видовищні льодові шоу, рекомендуємо відвідати нову виставу Cirque du Soleil — Crystal. Це перша програма, в якій, окрім акробатів, гімнастів та еквілібристів, зайняті фігуристи. Вистава розповідає історію незвичайної та ексцентричної жінки, що застрягла у світі власних фантазій, але зрештою зможе подолати внутрішні бар'єри і стати тією, ким їй судилося: впевненою в собі, цікавою та творчою особистістю.



Notre Dame de Paris Le Concert. 19:00, Національний палац мистецтв України

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Надзвичайна вистава від Люка Пламондона та Ріккардо Коччіанте розповідає про непросте життя красуні Есміральди і трьох по різному закоханих у неї чоловіків. Образи героїв з книги Віктора Гюго оживуть на сцені завдяки 150 артистам. У виставі задіяні рок-бенд, великий симфонічний хор, та сім професійних вокалістів.

Я куплю тобі Мальдіви. 19:00, Національний палац мистецтв "Україна", мала зала

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П'єси британського драматурга Рея Куні завжди йдуть у театрах з аншлагами. І комедія за його твором "Смішні гроші" у виконанні акторів театру "Тисячоліття" – не виняток. Головний герой, звичайний бухгалтер Генрі Перкінс, раптом став власником чужого кейсу з величезною сумою грошей. І ось уже в його голові постають яскраві картини заможного майбутнього... Але, звісно, не все так просто й легко, як може здатися на перший погляд.

#ПРОЛЮБОВ – "Друга Ріка", "Скрябін", LETAY

19:00

Stereo Plaza

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Музичні історії кохання. 19:00 Будинок архітектора

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Піаніст і джазовий композитор Павло Ігнатьєв – лауреат числених європейських фестивалів та конкурсів. У День святого Валентина Павло та його дружина Катіко Пурцеладзе, вокалістка джазового колективу JT Fresh, подарують глядачам надзвичайно ніжний концерт. Прозвучать чудові авторські композиції та світові хіти з культового джазового репертуару – пісні Рея Чарльза, Френка Синатри, Елли Фітцджеральд, Сари Вон, Луї Армстронга.



Доповненням музичного вечора стане водна анімація у виконанні Ангеліни Золотої – майстрині, яка творить дивовижні візерунки в техніці ебру

Перший сольний концерт Kyivstoner в Києві. 19.00, Atlas

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Kyivstoner за час сольної кар'єри випустив вже три незалежних альбоми "Хайпаголик", "Хайпаголик 2" и "Banger", з якими активно гастролює по Україні та за її межами. На концерті у Києві виконавець представить як хіти з попередніх альбомів, так і нові пісні.

Собака на сіні. 19:00, Український дім

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Вистава Київського альтернативного художнього театру за сюжетом класичної п'єси іспанського драматурга Лопе де Веги. Тим, хто читав книгу або дивився однойменний фільм, та й узагалі шанувальникам бурхливих пристрастей, буде цікаво познайомитися з оригінальною інтерпретацією цієї історії, в якій глядачів також потішать запальні східні танці, гра на гітарі та яскраві костюми.



La Symphonie de L'amourю. 19:00, Будинок звукозапису Українського радіо

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Шанувальники сучасної інструментальної музики можуть влаштувати незвичне побачення на концерті оркестру DenDerOrchestra, який підготував до Дня святого Валентина святкову програму La Symphonie de L'amour. Засновник оркестру – молодий композитор Денис Деркач – працював у банківській справі, але завжди мріяв про кар'єру музиканта. І потяг до мистецтва таки переміг – тепер Денис сам пише музику та співпрацює як композитор із кіностудіями.



Любов не за сценарієм. 19:00, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

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Лірична комедія про те, що, як би ти не намагався загнати себе та своє життя в якісь сценарні рамки, одного дня все піде шкереберть і завдасть чимало клопоту. Головна героїня мріє про успішну кар'єру та щасливе сімейне життя. От тільки її коханий не дуже поспішає діяти в цьому напрямку. Аж тут несподівано звідкілясь з'являється його дочка, яка ще й мріє стати кінозіркою. Упродовж вистави всім персонажам доведеться багато чого пережити та переосмислити, зрештою усвідомивши, що в житті є найважливішим та який сценарій найбільше підійде кожному з них.



Вечірка Love Is в Atlas. 23.00,

Вхід: до 00:00 безкоштовний для всіх, після 00:00 — 100 грн за списками та 200 грн без списків.

14-го лютого приходь на вечірку в Atlas, де гратимуть улюблені пісні від 90-х до сьогодні.

Париж. Історія кохання. 20:00, Freedom Hall

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У в День закоханих для глядачів заспіває про кохання українська співачка з французьким шармом та неперевершеним вокалом – фіналістка шоу "Голос країни" Наталія Пічкур. Також освідчуватися в коханні цього вечора будуть мовою танцю – на сцені Freedom Hall виступлять танцюристи з колективу Jazz Ballet Kiev JAZZBALLETKIEV.



Два анекдоти на вечерю. 21:00, Міжнародний центр культури та мистецтв

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Романтична комедія. Автори сценарію майстерно сплели в одну оповідь сюжетні перипетії з двох творів Антона Чехова – "Медведь" і "Предложение". Дві поміщицькі садиби переживають одного дня неймовірний вибух пристрастей, коли між їхніми мешканцями та несподіваними гостями спалахують, розквітають і вщухають то любов, то ненависть. І все це – з неповторним гумором та прекрасною грою акторів.

У головних ролях – Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Олексій Вертинський, Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Дуже романтичний Stand Up. 19:30, October Hall

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Особливий валентинівський стендап — це півтори години живої комедії про кохання, стосунки та їхні пошуки. Київські стендап-коміки Олександр Железняк, Макс Вишинський і Аня Кочегура гостро, правдиво, вільно і смішно розкажуть про те, як нерозумно виглядають люди з боку, коли вони закохані. Вечір буде присвячено сміливим жартам про сімейне життя, перші побачення, знайомства в Тinder, розставання, колишніх і майбутніх.

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