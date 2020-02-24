Немов дівчинка: 61-річна Мішель Пфайффер показала свій танцювальний воркаут. ВІДЕО
Американській акторці Мішель Пфайффер, схоже, якимось чином вдалося домовитися з невблаганним часом. Принаймні на свій вік 61-річна зірка аж ніяк не виглядає.
Ще й рухається не просто як "Жінка-кішка", а як юна граційна кішечка.
У своєму Instagram Мішель показала, як танцює на біговій доріжці.
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"Мені щойно зняли гіпс, і я така щаслива, що влаштувала танцювальну вечірку на доріжці", - поділилася вона.
Як пише The Daily Mail, у вересні кінозірка була зламала руку. Вочевидь, травма виявилася непростою - на відео на руці Пфайффер помітно фіксуючу пов'язку.
Нагадаємо, кілька років тому актриса стала веганкою. На думку Мішель, в цьому й секрет її гарного вигляду.
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