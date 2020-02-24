Американській акторці Мішель Пфайффер, схоже, якимось чином вдалося домовитися з невблаганним часом. Принаймні на свій вік 61-річна зірка аж ніяк не виглядає.

Ще й рухається не просто як "Жінка-кішка", а як юна граційна кішечка.

У своєму Instagram Мішель показала, як танцює на біговій доріжці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial) 22 Фев 2020 в 7:15 PST

"Мені щойно зняли гіпс, і я така щаслива, що влаштувала танцювальну вечірку на доріжці", - поділилася вона.

Як пише The Daily Mail, у вересні кінозірка була зламала руку. Вочевидь, травма виявилася непростою - на відео на руці Пфайффер помітно фіксуючу пов'язку.

Нагадаємо, кілька років тому актриса стала веганкою. На думку Мішель, в цьому й секрет її гарного вигляду.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Досі Жінка-кішка: 60-річна Мішель Пфайффер повторила свій трюк із батогом. ВІДЕО

Мішель Пфайффер більше не боїться старіння