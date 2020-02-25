Піца, Мортал Комбат і хулахуп: евакуйована з Уханя модель показала карантинні будні
Кілька днів тому завдяки 23-річній Олександрі Волковій усі побачили кімнати, в яких живуть евакуйовані з Уханя українці у санаторії "Нові Санжари" на Полтавщині.
Дівчина із Закарпаття, яка працювала в Китаї моделлю, досі активно веде свій Instagram, показуючи, як проходять їхні карантинні будні.
Зокрема, Олександра показала у сторі, що місцеві приносять їм домашню їжу, паззли, настільні ігри, передають листи та всіляко намагаються підтримати та розважити співвітчизників.
"Усі знають, як довго планувалася евакуація. Час минав, а ми все ще залишалися там. Нам було сумно, страшно. Ми всіма силами намагалися привернути увагу до себе. Зараз же ми практично вдома, хоча б на своїх землях. Скаржитися нам нема на що. Смачно годують, вайфай є, а що ще потрібно для щастя? Подарунки - так взагалі зворушливі. Чудові хлопці з нацгвардіі охороняють нас...", - писала два дні тому Воллкова у своєму Instagram.
"Спасибі персоналу (хоча вони, по-моєму, і зовсім не персонал, але для нас вони взяли саме таку роль), який терпить нас🙈 Спасибі кухарям, які дійсно з любов'ю і по-домашньому готують нам. Спасибі лікарям, дуже хороші і милі, щодня роблять обходи і перевірять нас. Спасибі космічному капітану літака, якому ми і аплодували, і свистіли... Дякую стюардесам і стюардам, які, бідолахи, в скафандрах цих навіть не бачили, як їжу нам розносять 👩🚀👨🚀 Дякую водіям, які потрапили під обстріл камінням разом з нами. Спасибі кожному за добрі слова❤️", - подякувала дівчина.
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Я очень хотела,но одновременно боялась эвакуироваться. С того момента, как в Ухани объявили карантин,я буквально изолировала себя от внешнего мира и выходила в магазин раз в 4 дня. Эвакуация подразумевала собой контакт с людьми. «А вдруг»«А если» думала я.Поэтому даже в аэропорт я приехала в шапочке для душа, ведь вычитала где-то, что волосы могут «впитывать» вирус 🙈Та что тут говорить, если в магазин я стала выходить в перчатках резиновых и с маской,которую сама сделала из бутылки 😂Меня так просто не возьмёшь🤪
Про евакуацію Саша почала писати у мережі ще 25-го січня. Саме того дня вона попросила "врятувати їх".
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❗️СПАСИТЕ НАС❗️🔺Ещё совсем недавно мы работали, беззаботно с ребятами проводили время, ездили на джиниханьку, в ливат, выбирали подарки на тайного санту,праздновали новый год,лазили по достопримечательностям...сегодня же мы будто стали героями какого-то фильма. ✨В карусели можно увидеть так сказать жизнь до и после 👉🏻 🔺С одной стороны страшно, с другой ты не можешь это воспринимать адекватно. Это кажется все сном. Неправдой. 🔺Мы знали о вирусе ещё с прошлого года. Уже тогда нашим ребятам было плохо и они ездили в больницы. Думаете в Китае врачи лучше?Нет.Кто проходит рентген в толстовке?🥴Мы поднимали панику,ведь было подозрение на пневмонию. Нам сказали «успокойтесь.ничего страшного». Мы жили, на работу ездили в маске,всё еще посещали публичные места. 🔺Слухи ходили,что всё пошло от рыбного рынка,но мы крестились-молились и садились за стол кушать морики. В итоге, как оказалось,на рыбном рынке продаются собаки,змеи,летучие мыши...Вот от чего-то из этого всё и началось. 🔺20.01.2020 нам сказали,что клиенты отменяют последнии работы из-за вируса. 🔺23.01.2020 мы узнаём что город закрыт.Поезда,самолёты,общественный транспорт ничего не работает. Карантин. 🔺По новостям в России и Украине показывают, что поставка еды будет,но сами китайцы предупреждают, что скупится нужно на ближайший месяц или хотя бы пару недель. +Китайский новый год.Понимаете,да, весь ажиотаж. 🔺Пока сидим дома. Покинуть город не можем. Звоним в посольство. Говорят эвакуация не планируется,но ситуация становится всё хуже. ❗️Число пострадавших больше чем показывают по телевиденью❗️ Больницы переполнины❗️Тяжело найти и купить маски❗️Ждём возможного «спасения»,но понимаем,что мы сами должны спасать себя. #model #modeling #pure_visual_ #sushiwreck #vsco #thestreetnetwork #follow #likeforlike #ilovesimplebeyond #vintage #polaroid #cityports #wuhan #coronavirus #virus #ухань
І ось тепер вона пише про те, як їм живеться у "Нових Санжарах".
Як відомо, ізоляція евакуйованих з Уханя триватиме 14 днів, якщо ніхто не захворіє, тобто до 5-го березня.
Тим часом, українка Анастасія Зінченко, яка відмовилася від евакуації через свого собаку, досі чекає на те, що її заберуть з Китаю.
Фото з Instagram