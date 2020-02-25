Піца, Мортал Комбат і хулахуп: евакуйована з Уханя модель показала карантинні будні

Кілька днів тому завдяки 23-річній Олександрі Волковій усі побачили кімнати, в яких живуть евакуйовані з Уханя українці у санаторії "Нові Санжари" на Полтавщині.

Дівчина із Закарпаття, яка працювала в Китаї моделлю, досі активно веде свій Instagram, показуючи, як проходять їхні карантинні будні.

Зокрема, Олександра показала у сторі, що місцеві приносять їм домашню їжу, паззли, настільні ігри, передають листи та всіляко намагаються підтримати та розважити співвітчизників.

"Усі знають, як довго планувалася евакуація. Час минав, а ми все ще залишалися там. Нам було сумно, страшно. Ми всіма силами намагалися привернути увагу до себе. Зараз же ми практично вдома, хоча б на своїх землях. Скаржитися нам нема на що. Смачно годують, вайфай є, а що ще потрібно для щастя? Подарунки - так взагалі зворушливі. Чудові хлопці з нацгвардіі охороняють нас...", - писала два дні тому Воллкова у своєму Instagram.

У Китаї Олександра, як і багато українок, працювала моделлю

"Спасибі персоналу (хоча вони, по-моєму, і зовсім не персонал, але для нас вони взяли саме таку роль), який терпить нас🙈 Спасибі кухарям, які дійсно з любов'ю і по-домашньому готують нам. Спасибі лікарям, дуже хороші і милі, щодня роблять обходи і перевірять нас. Спасибі космічному капітану літака, якому ми і аплодували, і свистіли... Дякую стюардесам і стюардам, які, бідолахи, в скафандрах цих навіть не бачили, як їжу нам розносять 👩🚀👨🚀 Дякую водіям, які потрапили під обстріл камінням разом з нами. Спасибі кожному за добрі слова❤️", - подякувала дівчина.

"Чим я займаюся на карантині... Треба якось прикрашати свої будні. Головне - змити до обходу, а то перелякаються", - написала Олександра та показала себе у моторошному мейкапі

Про евакуацію Саша почала писати у мережі ще 25-го січня. Саме того дня вона попросила "врятувати їх".

І ось тепер вона пише про те, як їм живеться у "Нових Санжарах".

Це їм передали піцу

А так Саша дякує всім за турботу

Місцеві приносят навіть ігри і паззли

Та передають листи підтримки

Навіть комп'ютерні ігри у них там є

Волкова попросила хулахуп, щоб не погладшати на карантині

Як відомо, ізоляція евакуйованих з Уханя триватиме 14 днів, якщо ніхто не захворіє, тобто до 5-го березня.

Тим часом, українка Анастасія Зінченко, яка відмовилася від евакуації через свого собаку, досі чекає на те, що її заберуть з Китаю.

Фото з Instagram