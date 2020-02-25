"Будь леді, казали вони": сильний феміністічний маніфест у виконанні Синтії Ніксон підірвав мережу

"Будь леді, казали вони" - цей потужний маніфест блогерка Камілл Рейнвілл, студентка Вермонтського університету написала ще кілька років тому. Днями ж "лист розгніваної жінки", у трохи скороченій версії, отримав нове життя та підірвав мережу.

Свій голос подарувала зверненню Камілл актриса Синтія Ніксон, відома за серіалом "Секс і місто". Відеоролик із нею зняв журнал Girls.Girls.Girls.

"Будь леді, казали вони. Твоя спідниця надто коротка. Твоя сорочка надто довга. Твої штани затісні. Не показуй забагато тіла. Не показуй стегна. Не показуй груди. Не показуй живіт. Не показуй декольте. Не показуй спіднє. Не показуй плечей. Прикрийся. Лиши щось для уяви. Скромніше одягайся. Не будь спокусницею. Чоловіки не можуть себе контролювати. У чоловіків є потреби.

Ти виглядяєш старомодно. Стань розкутішою. Покажи трохи тіла. Виглядай сексі. Виглядай гаряче. Не провокуй. Ти сама напрошуєшся. Носи чорне. Носи підбори. Ти надто виряджаєшся. Ти одягаєшся надто недбало. Не носи ці спортивки, в тебе такий вигляд, наче тобі на себе начхати."

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Girls. Girls. Girls. Magazine (@girls.girls.girls.magazine) 22 Фев 2020 в 3:59 PST

"Будь леді, казали вони. Не будь надто жирною. Не будь надто худою. Не будь надто великою. Не будь надто дрібною. Доїдай. Схудни. Перестань так багато їсти. Не їж надто швидко. Замов салат. Не їж вуглеводів. Обійдись без десерту. Тобі треба схуднути. Влізь у це плаття. Сядь на дієту. Слідкуй, що їси. Їж селеру. Жуй жуйку. Пий багато води. Ти маєш влізти в ці джинси.

Боже, виглядаєш неначе скелет. Чому ти не можеш просто їсти? Виглядаєш виснаженою. З'їж бургер. Чоловіки - не собаки, на кістки не кидаються. Будь невеличкою. Будь легкою. Будь маленькою. Будь мініатюрною. Будь жіночною. Будь нульового розміру. Будь подвійного нульового розміру. Будь нічим. Будь менше, ніж нічим".

Позбуватися волосся на тілі та обличчі, качати м'язи, носити макіяж, виглядати природно, колоти ботокс, фарбувати волосся, стригтися, відрощувати коси, виглядати молодо, але не молодитися, не виглядати старою, адже старість - це потворно, а чоловіки не люблять потворне... Ці настанови теж входять у перелік Рейнвілл "бути леді".

"Будь леді, казали вони. Бережи себе. Будь чистою. Будь цнотливою. Не говори про секс. Не фліртуй. Не будь шльондрою. Не будь повією. Не спи з ким попало. Не втрачай свою гідність. Не займайся сексом із надто багатьма чоловіками. Не роздавай себе. Чоловікам не подобаються хвойди. Не будь недоторкою. Не будь такою скутою. Розважся трохи. Більше посміхайся. Догоджай чоловікам. Будь досвіченою. Будь сексуальною. Будь невинною. Будь брудною. Будь цнотливою. Будь сексі. Будь класною дівчиною. Не будь як інші дівчата.

Будь леді, казали вони. Не говори надто голосно. Не говори забагато. Не займай місця. Не сиди так. Не стій так. Не погрожуй. Чого ти така жалюгідна? Не будь сукою. Не командуй. Не будь непохитною. Не перегинай палицю. Не будь такою емоційною. Не плач. Не репетуй. Не лайся.

Будь пасивною. Будь слухняною. Терпи біль. Будь приємною. Не жалійся. Дай йому охолонути. Потурай його его. Хай він западе на тебе. Чоловіки хочуть того, що не можуть отримати. Не роздавай себе. Хай заробить. Чоловіки люблять полювати. Складай його одяг. Готуй його вечерю. Роби його щасливим. Це жіночка робота. Колись із тебе вийде хороша дружина. Візьми його прізвище. Взяла подвійне? Схибнута феміністка. Подаруй йому дітей. Не хочеш дітей? Колись захочеш. Ти передумаєш."

"Будь леді, казали вони. Не будь зґвалтована. Захищай себе. Не пий забагато. Не ходи сама. Не виходь на вулицю надто пізно. Не одягайся так. Не показуй забагато. Не напивайся. Не залишай свій напій без нагляду. Май друга. Ходи добре освітленими місцями. Перебувай у безпечних районах. Кажи комусь, куди збираєшся. Носи з собою перцевий балончик. Купи тривожний свисток. Тримай ключі як зброю. Пройди курс самооборони. Перевіряй бардачок. Замикай двері. Не ходи сама.

Уникай зорового контакту. Не хлопай віями. Не виглядай легкодоступною. Не привертай уваги. Не працюй допізна. Не відпускай брудних жартів. Не посміхайся незнайомцям. Не виходь на вулицю вночі. Не вір нікому. Не кажи "так". Не кажи "ні". Просто будь леді, казали вони".

Як відомо, Синтія Ніксон є відкритою лесбійкою та борцем за права ЛГБТ, живе у шлюбі з активісткою Крістін Маріноні. Вони виховують двох синів. Старший є трансгендерним хлопцем, він змінив стать кілька років тому.

У 2018-му актриса балотувалася в губернатори штату Нью-Йорк.

Відео з Instagram, фото з Instagram Ніксон