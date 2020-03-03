Росія нарешті оголосила, кого відправить на Євробачення-2020

Вівторок, 3 березня 2020, 09:08

Нарешті стало відомо, хто цього року представить Росію на міжнародному конкурсі Євробачення. 

Попри недавні чутки про те, що це буде співак із України Олександр Панайотов, у Роттердам поїде гурт Little Big. 

Про це повідомили у соцмережах самі музиканти та офіційний Instagram Євробачення. 

Рейв-гурт Little Big існує з 2013 року. Він був заснований у Санкт-Петербурзі і вже добре відомий у Європі. Його порівнюють з гуртом Die Antwoord, у якого росіяни виступали на розігріві ще у 2013-му. 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, Україну цього року на Євробаченні представить фольктронік-гурт Go_A.

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