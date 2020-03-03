Росія нарешті оголосила, кого відправить на Євробачення-2020
Нарешті стало відомо, хто цього року представить Росію на міжнародному конкурсі Євробачення.
Попри недавні чутки про те, що це буде співак із України Олександр Панайотов, у Роттердам поїде гурт Little Big.
Про це повідомили у соцмережах самі музиканти та офіційний Instagram Євробачення.
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A little bit of BIG news for you! . @littlebigband will sing for Russia🇷🇺 | Channel One Russia at #ESC2020🥳. . The punk-pop-rave band from St. Petersburg are known for their viral songs including the worldwide sensation, Skibidi!🎵 . Find out more about them by clicking the link in our bio👆. . #Eurovision | #OpenUp | #Russia
Рейв-гурт Little Big існує з 2013 року. Він був заснований у Санкт-Петербурзі і вже добре відомий у Європі. Його порівнюють з гуртом Die Antwoord, у якого росіяни виступали на розігріві ще у 2013-му.
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Нагадаємо, Україну цього року на Євробаченні представить фольктронік-гурт Go_A.