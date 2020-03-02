Go_A – не новачки на український сцені. Фольктронік-гурт сформувався ще у 2012-му. Відтоді музиканти поїздили українськими фестивалями, перемогли у конкурсі вітчизняної танцювальної радіостанції, випустили альбом "#Ідиназвук" (2016) та навіть потрапили до чарту iTunes у Словаччині.

Але більшість українських слухачів дізналися про Go_A лише цього лютого, коли гурт переміг у Національному відборі на Євробачення із піснею "Соловей". У тріумф вчорашніх "ноунеймів" не вірили ні експерти, ні букмекери, ні самі музиканти. Та завдяки голосам телеглядачів і журі в травні гурт представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Роттердамі.

Зустрічаємося із вокалісткою Катериною Павленко та мультиінструменталістом Тарасом Шевченком на студії музикантів. Вона займає один із кабінетів державної кінокомпанії на лівому березі Києва. Вмощуємося в тісній кімнаті та починаємо розмову. На студійному моніторі відкрито чорновик пісні, яка принесла Go_A популярність кілька тижнів тому.

"Ми не могли піти на Нацвідбір із піснею про глобальні проблеми"

Як змінилося ваше життя після Нацвідбору?

Катерина Павленко: Уявіть собі: зранку ти їдеш в маршрутці виступати у Нацвідборі, а вже ввечері дізнаєшся, що представлятимеш Україну на Євробаченні. Мій мозок досі не звик до цієї думки.

Тарас Шевченко: Мозок ще у маршрутці (сміється)

К. П.: Але люди вже підходять до нас на вулицях, просять сфотографуватися. Хоча сьогодні один журналіст не впізнав мене без мого "дєрзкого" гриму. Тому є надія, що вийде і далі жити спокійним життям (усміхається).

Зараз із 9-ї ранку до 6-ї вечора ви готуєтеся до конкурсу?

Т. Ш.: З 9-ї ранку до 9-ї ранку.

К. П.: Якщо чесно, я думала, що ми сходимо на Нацвідбір, підтягнемо нову аудиторію і сядемо писати наступний альбом.

Тобто у перемогу ви не вірили?

К. П.: А як можна було повірити в перемогу гурту, який грає сім років, але досі не має ні менеджерів, ні піарників? Ми думали, що таке можливо тільки в кіно. Але це сталося насправді!

Гурт існує вже 7 років, але не має ані менеджера, ані піарника

Хто першим привітав вас із перемогою?

Т. Ш.: Притула.

К. П.: А ще після виступу до мене за кулісами підійшла Джамала. Взяла за руку, похвалила. Це було ще до оголошення результатів.

А чому ви взагалі вирішили іти на конкурс?

К. П.: Наші прихильники давно запитували нас, чому ми не подаємося на Нацвідбір. А ми думали: "Як ми туди підемо? Там же всі свої, спробуй пробийся". Та цьогоріч менеджери конкурсу звернулися до нас самі, і ми погодилися.

На те, щоби написати конкурсну пісню, у нас були лише два тижні. Почали думати: а які теми піднімають на Євробаченні? Ну, це або глобальні проблеми, або щось про захист природи. Але зрозуміли, що з такою піснею це вже будемо не ми.

Т. Ш.: Бо ти можеш зробити один модний трек, а потім люди приходять до тебе на концерт і чують зовсім інше.

К. П.: Тому Go_A пішли на Нацвідбір з піснею, яка максимально репрезентує нашу творчість.

Як з`явилася пісня "Соловей"?

К. П.: "Соловей" написаний за мотивами народної пісні з Київщини. Вона народилася випадково. Якось я імпровізувала зі своїми знайомими музикантами. Хлопець бітбоксив, а я співала. Коли готувалися до Нацвідбору, я сказала Тарасу, що в мене є такий шматочок про солов`я. Як він проти нього протестував!

Т. Ш.: Спочатку мені здавалося, що це якась дика шароварщина.

К. П.: А я переконувала: "Чувак, це зайде людям! "Соловей"- це ж як "пиришки-пупиришки"!" (сміється)

Пісня "Соловей" народилася випадково - каже Катя

Як готуєтеся до поїздки в Роттердам?

К. П.: Ніяких спеціальних історій до Євробачення ми не вигадуємо. В Go_A і без того цікава історія. Тому зараз думаємо над тим, як адаптувати наш номер до формату конкурсу. Адже сцена у Роттердамі відрізнятиметься від тієї, що була на нацвідборі.

Т. Ш.: Кардинально міняти номер ми не збираємося. Скоріше дещо переробимо його з урахуванням специфіки телевізійного виступу. До нацвідбору ми не думали про те, як правильно дивитися в камеру, чим звичайний грим відрізняється від телевізійного. Тепер усе інакше.

Як вам допомагає команда "Суспільного"?

К. П.: "Суспільне" зараз більше спілкується з організаторами Євробачення, узгоджує наш майбутній виступ. Ми ж натомість шукаємо команду, яка буде займатися піаром Go_A в Україні.

Т. Ш.: Бажано, щоб ці люди розуміли нашу ідею.

К. П.: В першу чергу це повинні бути хороші люди, а потім вже професіонали.

Наприкінці минулого тижня "Суспільне" повідомило про арешт своїх фінансових рахунків. Зураб Аласанія заявив, що це може вплинути на організацію поїздки України на Євробачення. Як будете вирішувати цю ситуацію?

К. П.: Я дізналася про це з новин, так само, як і всі. Зранку відкрила стрічку, побачила щось про "Суспільне" і про якийсь арешт. Захвилювалася. Згадала, що Тарас давно мені не дзвонив (сміється)

Т. Ш.: Ми щойно повернулися із зустрічі з представниками "Суспільного". Нас запевнили, що ситуація вирішиться позитивно.

Go_A нині шукають людей, які займатимуться їхнім піаром в Україні

"З фольктронікою ми працюємо довше за багатьох модних у нас музикантів"

Тарас Тополя написав у Facebook, що "Соловей" - це не український фольклор. А російська пропаганда вже звинувачує Go_A в націоналізмі. Як ви реагуєте на такі відгуки?

К. П.: Червоно-чорні кольори, свастика, "Гоу, Адольф!"… У мене такі відгуки викликають сміх. Навіть хочу зняти відео з реакцією на хейтерів.

Т. Ш.: Хочеться обійняти всіх цих людей і заспокоїти їх. Пообіцяти, що у них все буде добре.

Go_A – не перші, хто презентують фольклорну музику і фольктроніку на нацвідборі. Минулого року в конкурсі брали участь YUKO та Kozak System, цьогоріч – Katya Chilly. Але перемогли саме ви. Чому?

К. П.: Бо ми не просто взяли народну пісню та поклали її на модний біт. Go_A показують українську народну творчість такою, якою вона є. Ми робимо це щиро, і круто, що той же Андрій Данилко це відчув. А якщо говорити про фольктроніку, то з цим жанром ми працюємо довше за багатьох інших модних нині музикантів.

Go_A показують українську народну творчість такою, якою вона є

Відчуваєте себе першопрохідцями жанру?

Т. Ш.: Ну, фольктроніку в Україні придумали не ми. До нас у цьому напрямі працював чернівецький гурт Stelsi, діджей Kind Of Zero. Але всі ці проекти перебували у глибокому андеграунді.

К. П.: Та й ми до нацвідбору майже не потрапляли в інформаційне поле. Зате поїздили фестивалями і знайшли там чимало прихильників.

Т. Ш.: У нас є фанат з Харкова, який може зірватися з місця і поїхати до Хмельницького, бо там виступають Go_A.

К. П.: Такі люди слухають нас, бо їм справді подобається наша музика, а не тому, що хтось написав у прес-релізі, що це модно і стильно.

А як вам реакція на "Соловей" від блогерів?

Т. Ш.: Мені сподобалося, що більшість російськомовних YouTube-оглядачів, коментуючи пісню, переходять на українську. А один британський блогер навіть намагався заспівати "Соловей" в оригіналі.

К. П.: У нацвідборі на Євробачення перемогли не Go_A. Переміг український фольклор. Глядачі та журі віддали голоси за українську пісню, і це не може не тішити.

"З ранку до вечора ти працюєш в IT-компанії, а після роботи пишеш пісні"

Катерино, поза Go_A ви працюєте із хором ветеранів. У чому специфіка такої роботи?

К. П.: У хорі ми співаємо народні пісні. Раніше я багато їздила у фольклорні експедиції і шукала народну музику, а зараз можу поділитися цим із ветеранами. З розумінням ставлюся до віку цих людей і до їхнього світогляду.

Тарасе, у Вікіпедії написано, що до Go_A ви займалися репом. Це правда?

Т. Ш.: І репом, і дез-металом. Тривалий час музика залишалася для мене хобі. З ранку до вечора працював в IT-компанії, а після роботи писав пісні.

Для мене у музиці найголовніше – це енергетика, драйв. Колись думав, що цього можна досягти, тільки якщо навалити в пісні гітар і барабанів. Потім захопився електронікою, познайомився з Катею. І зрозумів, що в синтезі етнічного та сучасного можна робити все що завгодно.

Не можу не запитати: як воно, бути Тарасом Шевченком?

Т. Ш.: Чудово! На уроках української літератури в школі ще висаджувався, а зараз вже звик. Найбільший курйоз – коли люди не можуть згадати моє ім`я та прізвище, але точно пам`ятають, що воно пов`язане із історичною особистістю. Ким я тільки не був: і Богданом Хмельницьким, і Петром Скоропадським! (сміється)

Не дратуєтеся, коли вас називають "Гоа"?

Т. Ш.: У нас вже імунітет. Це не найгірше, як нас називали.

К. П.: Щоправда, наша назва не дуже добре індексується в Google. Тому змінили дефіс у назві на нижній прочерк. Замість Go-A ми тепер Go_A.

Т. Ш.: Не сказав би, що це сильно допомогло (усміхається).

"Ми не намагаємося робити з себе когось, ким ми не є"

Чим плануєте займатися після Євробачення?

К. П.: На "Суспільному" нам натякнули, що про плани на найближчий рік ми можемо забути. В майбутньому хотілося б випустити новий альбом, чи хоча б ЕР. Також хочемо зняти кліп на нову пісню, і це не "Соловей". Кілька разів ми вже грали її на концертах, слухачі просили на біс.

Т. Ш.: Це доволі незвична для Go_A пісня із провокативним посилом. У майбутньому ви її обов`язково почуєте.

До Go_A зараз прикута велика увага. Вона вас не знічує?

Т. Ш.: Зараз скоріше важко розпланувати всі справи. А зі спілкуванням із пресою в нас немає жодних проблем. Ми не намагаємося робити з себе когось, ким ми не є. На Нацвідборі ми були собою і такими ж залишаємося.

Зіркової хвороби не боїтеся?

Т. Ш.: Напевно, боялися б, якби гурт Go_A з`явився рік-два тому.

К. П.: Або якби за нами стояли люди з грошима, які купували б нам пісні та забезпечували піар. За ці сім років ми пройшли стільки, що вже просто не можемо "зазвіздитися". Я скоріше боюся, що через надмірну увагу до нас втрачу відчуття часу та простору, в якому живу. Бо саме це надихає мене на творчість.

Т. Ш.: Як би далі не склалася доля гурту Go_A, у нас є ось ця маленька студія і своя ідея. Ці речі нікуди не дінуться.

Пилип Пухарєв, фото Дмитра Ларіна