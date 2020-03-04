Бабкіни повідомили, що їхній син опинився у реанімації

Зіркове подружжя Сергій та Сніжана Бабкіни опинилися в лікарні через сташого сина Артура.

4-го березня хлопця терміново поклали у реанімацію з запаленням легень із ускладеннями.

Про це Сніжана написала у своєму Instagram та закликала не лікувати дітей вдома, а одразу звертатися до лікаря.

Хлопцю 13 років

Як відомо, також у Бабкіних є донька Веселина та син Елисей.

Фото з Instagram