Слава "НеАнгел" показала, як відключається під наркозом. Моторошне ВІДЕО

Співачка Слава Камінська відома своїм гострим почуттям гумору, і особливо вона любить жартувати з себе.

Днями артистці робили якусь операцію під загальним наркозом. І їй здалося кумедним зняти процес відключення під дією анестезії та викласти відео у мережу.

При цьому Слава не пояснила, що саме з нею робили, але жартома написала кілька варіантів і запропонувала вгадати.

Також співачка попередила, що людям зі слабкими нервами відео краще не дивитися.

До речі, лікар Костянтин Миколайович Донець, який робив Славі наркоз, працює з її ексчоловіком - пластичним хірургом Едгаром Камінським. Тож удвічі цікаво, яку саме операцію робили співачці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Константин Николаевич Донец (@konstantin_donets) 4 Июл 2019 в 12:33 PDT

Пізніше у сторі Слава зауважила, що імпланти з грудей не діставала та кругову підтяжку обличчя не робила.

Це Слава вже після операції

Нагадаємо, раніше Едгар Камінський казав, що однією з причин розлучення було бажання Слави робити ще більші груди та змінювати ніс.