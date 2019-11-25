Ревнувала і хотіла збільшити груди: колишній "НеАнгела" Слави назвав причини розлучення

Пластичний хірург Едгар Камінський, який нещодавно розлучився зі співачкою Славою, вирішив повідати по секрету всьому світові, чому так сталося.

Чоловік, який уже встиг завести нову пасію, стверджує, що "НеАнгел" його дуже ревнувала, а ще вимагала "апгрейду" своїх грудей та обличчя.

Про це Камінський розказав у програмі "Зірковий шлях".

Ексчоловік Слави вирішив розказати, чочу ж вони розлучилися

"У нас, можливо, різні цілі і мета, різні погляди на окремі події. Слава дуже ревнива. Її характер кардинально відрізняється від мого, відповідно як в мені виховували, були певні моменти для мене, не скажу, що незручні, але інколи незрозумілі, я не зміг до чогось призвичаїтись", - побідкався Едгар.

"Ніхто тарілками в мене не кидав, але у мене дуже складна професія, я оперую людей, і мені потрібно бути максимально сконцентрованим і спокійним. Тобто під час операцій не маю думати про те, що зараз буде вдома, або перед операцією мені телефонують і щось там намагаються сказати. Це хірургічна професія, і це потрібно цінувати і розуміти, а в певний момент я розумів, що це важко, тому що, наприклад, складнощі вдома, а потім ще непроста операція. Неможливо відокремити одне від одно. Якщо люди живуть один з одним, то має бути довіра, це най-най-найголовніше, якщо її немає – не варто жити разом", - зазначив він.

Едгар цілих 5 років потерпав від ревнощів співачки

Іще одною постійною причиною для сварок експодружжя було те, що Слава хотіла лягти під ніж.

"Вона хотіла дещо змінити, більші форми, наприклад, грудей, або якось ніс змінити, або губи. Я був проти цього, і це табу, я постійно казав "ні". Ми сварились і могли навіть, не знаю, декілька днів, тижнів не спілкуватися на цю тему", - зізнався Камінський.

Нині Едгар та його колишня майже не спілкуються, хоча Слава не обмежує його спілкування з дітьми, Леоном та Лаурою. А у житті Камінського вже з'явилася нова жінка.

Пластичний хірург Камінський власній дружині не дозволяв робити пластику

"Ця людина знає собі ціну, цінує себе, довіряє мені, і вона не ревнива – це більше до довіри, комунікабельна і відкрита, тобто позитивна", - описав він свою ідеальну половинку.

Нагадаємо, Слава вже теж не потерпає від самоти. Але донедавна жінка все одно не розуміла, чому Едгар захотів із нею розлучитися.

Фото з Instagram