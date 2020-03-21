Пісню для Євробачення-2021 доведеться змінити - організатори
Пісні, з якими конкурсанти збиралися їхати на цьогорічне Євробачення, не зможуть брати участь у конкурсі 2021 року.
Також кожна країна може змінити свого представника.
Про це повідомили організатори конкурсу у соцмережах.
Що ж до українських учасників Євробачення, гурту Go_A, - його змінювати не збираються.
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На Євробаченні-2021 учасники мають представити нові пісні 🎙 Європейська мовна спілка ухвалила рішення просувати цьогорічних учасників Євробачення-2020 та їхні пісні на своїх платформах. Проте наступного року для участі у конкурсі потрібно буде записати нові пісні. . «Європейська мовна спілка та її члени зараз вивчають альтернативне програмування, не у форматі змагання, щоб об'єднати та розважити аудиторію по всій Європі в ці складні часи. Ми маємо намір за допомогою цього програмування, а також на наших інтернет-платформах у найближчі місяці популяризувати виконавців та пісні, які були обрані на Євробачення-2020», — йдеться в офіційній заяві ЄМС. У заяві також зазначено, що, відповідно до правил Євробачення, пісні цього року не можуть брати участь у змаганнях, коли конкурс повернеться у 2021 році. Тому суспільні мовники на власний розсуд можуть вирішити, чи представлятиме країну цьогорічний учасник, чи потрібно обирати нового. Нагадаємо, 18 березня міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» офіційно скасували через поширення коронавірусу. UA: Суспільне мовлення заявило, що гурт Go_A представлятиме Україну на Євробаченні 2021 року. #eurovision #eurovision_news #eurovision2020 #go_a #solovey #євробачення #OpenUp #Eurovision #Ukraine
Нагадаємо, Go_A мав їхати на Євробачення-2020 з піснею "Соловей".
Фото з Instagram