Пісню для Євробачення-2021 доведеться змінити - організатори

Субота, 21 березня 2020, 08:54

Пісні, з якими конкурсанти збиралися їхати на цьогорічне Євробачення, не зможуть брати участь у конкурсі 2021 року.

Також кожна країна може змінити свого представника.

Про це повідомили організатори конкурсу у соцмережах.

У Європейській мовній спілці зазначили, що найближчими місяцями вони збираються на своїх Інтернет-платформах всіляко вшановувати пісні, які мали звучати на сцені скасованого Євробачення-2020.

Але, за правилами конкурсу, пісні наступного року мають бути іншими.

Що ж до українських учасників Євробачення, гурту Go_A, - його змінювати не збираються. 

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Гурт Go_A представлятиме Україну на Євробаченні 2021 року. ᅠ Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. ᅠ «Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань», — наголосив голова правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія. ᅠ #евровидение #esc #eurovision #esc2020 #esc2021 #eurovision2020 #eurovision2021 #євробачення #євробачення2021 #евровидение2021

Публикация от Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua) 18 Мар 2020 в 8:43 PDT

Нагадаємо, Go_A мав їхати на Євробачення-2020 з піснею "Соловей".

Фото з Instagram

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