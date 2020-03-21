Пісню для Євробачення-2021 доведеться змінити - організатори

Пісні, з якими конкурсанти збиралися їхати на цьогорічне Євробачення, не зможуть брати участь у конкурсі 2021 року.

Також кожна країна може змінити свого представника.

Про це повідомили організатори конкурсу у соцмережах.

У Європейській мовній спілці зазначили, що найближчими місяцями вони збираються на своїх Інтернет-платформах всіляко вшановувати пісні, які мали звучати на сцені скасованого Євробачення-2020.

Але, за правилами конкурсу, пісні наступного року мають бути іншими.

Що ж до українських учасників Євробачення, гурту Go_A, - його змінювати не збираються.

Нагадаємо, Go_A мав їхати на Євробачення-2020 з піснею "Соловей".

Фото з Instagram