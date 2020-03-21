Пісню для Євробачення-2021 доведеться змінити - організатори
Пісні, з якими конкурсанти збиралися їхати на цьогорічне Євробачення, не зможуть брати участь у конкурсі 2021 року.
Також кожна країна може змінити свого представника.
Про це повідомили організатори конкурсу у соцмережах.
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Пісні 2020 року НЕ будуть використанні як конкурсні для Євробачення 2021 ᅠ #esc #eurovision #eurovision2020
У Європейській мовній спілці зазначили, що найближчими місяцями вони збираються на своїх Інтернет-платформах всіляко вшановувати пісні, які мали звучати на сцені скасованого Євробачення-2020.
Але, за правилами конкурсу, пісні наступного року мають бути іншими.
Що ж до українських учасників Євробачення, гурту Go_A, - його змінювати не збираються.
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Гурт Go_A представлятиме Україну на Євробаченні 2021 року. ᅠ Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. ᅠ «Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань», — наголосив голова правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія. ᅠ #евровидение #esc #eurovision #esc2020 #esc2021 #eurovision2020 #eurovision2021 #євробачення #євробачення2021 #евровидение2021
Нагадаємо, Go_A мав їхати на Євробачення-2020 з піснею "Соловей".
Фото з Instagram