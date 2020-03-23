У 79-річного Пласідо Домінго виявили коронавірус

Іспанський оперний співак Пласідо Домінго повідомив, що в нього виявили коронавірус.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Вважаю своїм моральним обов’язком повідомити вам, що мене перевірили на COVID19, і тест виявився позитивним. Ми з моєю сім’єю перебуваємо в самоізоляції доти, доки це вважається медично необхідним", - написав співак.

Наразі 79-річний тенор почувається добре

"Зараз ми всі добре почуваємося, але у мене спостерігалися лихоманка та кашель, тому я вирішив здати аналіз... Я прошу всіх бути надзвичайно обережними, дотримуватися основних вказівок, часто миючи руки, тримаючись на відстані не менше 6 футів від інших, роблячи все можливе, щоб вірус не поширювався і, будь ласка, будьте вдома, якщо зможете", - закликав метр.

"Разом ми зможемо побороти цей вірус та зупинити наявну світову кризу, і, сподіваюся, повернутися до нашого звичайного повсякденного життя дуже скоро. Дотримуйтесь вказівок та правил місцевої влади, щоби залишатися в безпеці та захищати не лише себе, а й всю нашу громаду", - звернувся до підписників Домінго.

Нагадаємо, також про свій позитивний тест на COVID-19 повідомила 22-річна актриса Іванна Сахно.

Фото з Facebook