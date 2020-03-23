Ріанна виділила $5 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Барбадоська співачка Ріанна приєдналася до числа зірок, які зробили пожертви на боротьбу з коронавірусом і допомогу людям, які постраждали від пандемії.

Благодійний фонд артистки The Clara Lionel Foundation виділив на це 5 мільйонів доларів.

Як пише Forbes, гроші розподілять між кількома організаціями.

5 мільйонів доларів від благодійного фонду Ріанни піде на боротьбу з коронавірусом

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Зокрема їх буде витрачено за закупівлю продуктів для банків їжі в Америці, на проведення тестувань на коронавірус у Малаві та на Гаїті, на тренінги та обладнання для медиків та лабораторій, розробку вакцини та методів лікування.

Фонд, названий Ріанною на честь її бабусі Клари та дідуся Лайонела, був заснований у 2012-му році. Здебільшого він займається освітніми проєктами.

Фото з Instagram Рiанни

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