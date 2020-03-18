Від Гейтса та Бібера: світові селебріті, які зробили пожертви для подолання пандемії коронавірусу й її наслідків

Людство має об'єднатися , щоби здолати коронавірус, який стрімко поширюється планетою.

Приклад уже подали Білл Гейтс, Раян Рейнолдс, Блейк Лайвлі, Донателла Версаче та Lady Gaga, котрі зробили щедрі благодійні внески на допомогу тим, хто постраждав та постраждає від пандемії.

"Гадаю, ми всі погодимося з тим, що COVID-19 - гівнюк", - написав Рейнолдс у своєму Instagram.

Раян Рейнолдс вважає, що коронавірус - гівнюк. Ми згодні

Актор повідомив, що вони з Блейк Лайвлі передають 1 мільйон доларів організаціям Feeding America i Food Banks Canada, пишуть E! News.

"Подбайте про ваші тіла та серця. Лишіть місце для радості. Заталефонуйте тому, хто ізольований та може потребувати спілкування", - закликав актор.

Співачка Lady Gaga оголосила, що передає банкам їжі Лос-Анджелеса та Нью-Йорка 20% від онлайн-прибутків, які отримала за попередній тиждень її косметична компанія Haus Labs.

Lady Gaga теж пожертвувала трохи грошенят

Співак Джастін Бібер іще в лютому пообіцяв перерахувати 29 тисяч доларів китайському фондові з допомоги дітям.

Дизайнерка Донателла Версаче та її дочка Аллегра пожертвували 200 тисяч євро міланській лікарні Святого Рафаеля.

"У такі часи, як зараз, важливо бути єдиними та підтримувати, наскільки можемо, тим, хто перебуває на передовій, б'ючись щодня за порятунок сотень життів", - зазначила Донателла.

Версаче вирішила підтримати італійських медиків

Співак Джастін Тімберлейк повідомив, що зробив пожертву на користь благодійної організації, яка надає харчування нужненним, на своїй батьківщині, в штаті Теннессі.

Тімберлейк теж долучився до доброї справи

Співачка Сіара та її чоловік Рассел Вілсон оплатили 1 мільйон порцій їжі, які роздасть благодійна організація Food Lifeline в Сіетлі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ciara (@ciara) 17 Мар 2020 в 6:06 PDT

Головна операційна директорка Facebook Шеріл Сандберг пообіцяла передати 5,5 мільйона доларів на створення спеціального COVID-19 Emergency Fund.

Білл та Мелінда Гейтси виділили 105 мільйонів доларів на подолання пандемії, зокрема на розробку вакцини та ліків від коронавірусу.

Гейтси сподіваються, що світ скоро отримає вакцину від коронавірусу

Фото з Instagram

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