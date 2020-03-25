На Сталлоне напала "дика тварюка". Обережно, занадто миле ВІДЕО

Американський актор Сильвестр Сталлоне має чудову товаришку по карантину. Відео, як на нього нападає грайлива собачка, кінозірка поділився в Instagram.

"Завжди будь готовий! Ніколи не знаєш, коли на тебе нападе дика тварюка!", - порадив актор.

"Я здаюся!", - зізнається обслинений Слай наприкінці відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 24 Мар 2020 в 7:28 PDT

Нагадаємо, кілька місяців тому Сталлоне вирішив, що настав час перестати фарбуватися та прийняти сивину.

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