На Сталлоне напала "дика тварюка". Обережно, занадто миле ВІДЕО
Середа, 25 березня 2020, 16:59
Американський актор Сильвестр Сталлоне має чудову товаришку по карантину. Відео, як на нього нападає грайлива собачка, кінозірка поділився в Instagram.
"Завжди будь готовий! Ніколи не знаєш, коли на тебе нападе дика тварюка!", - порадив актор.
"Я здаюся!", - зізнається обслинений Слай наприкінці відео.
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Нагадаємо, кілька місяців тому Сталлоне вирішив, що настав час перестати фарбуватися та прийняти сивину.
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