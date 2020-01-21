Спорт, шопінг та уроки чечітки: як ся має (та веде Instagram) 98-річна мама Сталлоне

Не існує такого віку, коли людині вже "запізно". Це зайвий раз доводить мамуся зірки бойовиків Сильвестра Сталлоне, Жаклін. Їй 98 років, вона активно займається спортом, ходить на шопінг, грає на акордеоні та фортепіано, співає та вчиться танцювати чечітку.

А ще веде Instagram, на який, окрім зіркового сина, підписані ще понад 23 тисячі користувачів.

Жаклін Сталлоне - фотоблогерка

"Почала день із півгодини ходьби на доріжці та 30-хвилинного воркауту на балансування на батуті. Потім розпочала мій семестр із чечітки (на фото я з моєю викладачкою чечітки Берт, якій 96). Потім я сходила на барахолку і вернулася звідти з вішаком для одягу. А як минає ваш день?", - цікавиться в фолловерів Джекі.

У свої 98 жіночка завзято танцює чечітку під керівництвом 96-річної викладачки

Іще пані Сталлоне постить архівні фото з Сильвестром та смішні колажі. Жаклін - астролог, авторка книги "Сила зірок: астрологічний путівник до суперуспіху". Для підписників вона влаштовує "гівевеї", розігруючи свій бестселер.

Джекі любить хештеги на кшталт "мама Рокі", "мама Рембо"

Пані Сталлоне займається пілатесом, але штангою її теж не налякаєш

Жаклін любить шопінг та екстравагатні луки

View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Stallone (@officialjackiestallone) on Dec 11, 2019 at 10:00pm PST

View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Stallone (@officialjackiestallone) on Oct 8, 2019 at 9:16am PDT

View this post on Instagram A post shared by Jacqueline Stallone (@officialjackiestallone) on Jul 9, 2019 at 3:13pm PDT

Як відомо, в Жаклін українське коріння, якось вона навіть приїздила до Одеси, де колись жили бабуся з дідом.

Джекі в юності була мов кінозірка

Вона любить голубці та горілку. А ще мама Сталлоне колись тусила на "масонському балі" у Броварах із донькою Юлії Тимошенко.

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