Спорт, шопінг та уроки чечітки: як ся має (та веде Instagram) 98-річна мама Сталлоне
Не існує такого віку, коли людині вже щось "запізно". Це зайвий раз доводить мамуся зірки бойовиків Сильвестра Сталлоне, Жаклін. Їй 98 років, вона активно займається спортом, ходить на шопінг, грає на акордеоні та фортепіано, співає та вчиться танцювати чечітку.
А ще веде Instagram, на який, окрім зіркового сина, підписані ще понад 23 тисячі користувачів.
"Почала день із півгодини ходьби на доріжці та 30-хвилинного воркауту на балансування на батуті. Потім розпочала мій семестр із чечітки (на фото я з моєю викладачкою чечітки Берт, якій 96). Потім я сходила на барахолку і вернулася звідти з вішаком для одягу. А як минає ваш день?", - цікавиться в фолловерів Джекі.
Іще пані Сталлоне постить архівні фото з Сильвестром та смішні колажі. Жаклін - астролог, авторка книги "Сила зірок: астрологічний путівник до суперуспіху". Для підписників вона влаштовує "гівевеї", розігруючи свій бестселер.
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Як відомо, в Жаклін українське коріння, якось вона навіть приїздила до Одеси, де колись жили бабуся з дідом.
Вона любить голубці та горілку. А ще мама Сталлоне колись тусила на "масонському балі" у Броварах із донькою Юлії Тимошенко.
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