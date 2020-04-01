БДСМ проти коронавірусу: політолог Карасьов епатував оригінальною маскою. ФОТОЖАБИ
Справжній крик чи, може, навіть вереск моди часів пандемії коронавірусу продемонстрував на ТБ політолог Вадим Карасьов.
63-річний експерт надягнув на ток-шоу на каналі NewsOne маску, яка підірвала мережу та стала справжнім дарунком для фотожаберів.
Як оголосив Карасьов, аксесуар, який виконує радше не захисну, а сумнівно-естетичну функцію, люб'язно надала йому дизайнерка Олена Голець.
"У даному випадку це елемент уже культури, всі маски. Тому що дизайнери працюють над тим, як зробити так, щоби ми, скажімо так, більш культурно, більш модно переносили всі труднощі епохи коронавірусу", - зазначив він.
Скріншоти з відео з YouTube, фотожаби Остапа Бiндера та skiff
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