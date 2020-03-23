Тотал-лук проти коронавірусу: президентка Словаччини демонструє, що маска - це елегантно

Понеділок, 23 березня 2020, 15:30

Президентка Словаччини Зузана Чапутова подала приклад, як на час пандемії коронавірусу можна зробити захисну маску частиною ділового луку.

46-річна політикиня підбирає їх під колір вбрань.

Побачити, як виглядає цей "аксесуар", можна в Instagram Чапутової.

 
Спочатку президентка Словаччини носила прості одноразові маски
 
А потім вирішила: пандемія коронавірусу - не привід забувати про елегантність
 
Урядовцям вимірюють температуру
 
Чапутова вирішила стильно перешкоджати поширенню вірусу
 
Рукавички зараз теж дуже важливі
 
 
Президентка підбирає маски під вбрання
 
 

Фото з Instagram

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