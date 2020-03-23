Тотал-лук проти коронавірусу: президентка Словаччини демонструє, що маска - це елегантно

Президентка Словаччини Зузана Чапутова подала приклад, як на час пандемії коронавірусу можна зробити захисну маску частиною ділового луку.

46-річна політикиня підбирає їх під колір вбрань.

Побачити, як виглядає цей "аксесуар", можна в Instagram Чапутової.

Спочатку президентка Словаччини носила прості одноразові маски. І це при тому, що звичайним людям маски купити нема де. Як повідомила ТаблоID жителька Братислави, на всіх аптеках написано, що масок нема, а замовлення з інтернету треба чекати два тижні

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Президентка підбирає маски під вбрання

Фото з Instagram

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