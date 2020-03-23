Тотал-лук проти коронавірусу: президентка Словаччини демонструє, що маска - це елегантно
23 березня 2020, 15:30
Президентка Словаччини Зузана Чапутова подала приклад, як на час пандемії коронавірусу можна зробити захисну маску частиною ділового луку.
46-річна політикиня підбирає їх під колір вбрань.
Побачити, як виглядає цей "аксесуар", можна в Instagram Чапутової.
Фото з Instagram
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