"Крим": Земфіра випустила нову пісню та розбурхала Інтернет одним-єдиним словом

Мабуть, уже давно чи взагалі ніколи вихід нового синглу російської співачки Земфіри не викликав такого ажіотажу в мережі. А все тому, що пісня має назву "Крим".

Окупований Росією півострів згадується в тексті аж один раз, та й то без жодного політичного відтінку.

"Если ты будешь со мной жить

Я попробую бросить пить

Однозначно брошу курить

Потому что тебя бесит дым

Бесит кашель мой, как у больных

И нам пришлось бы поехать в Крым..."

СЛУХАЙТЕ АУДІО:

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Як відомо, Земфіра ніколи публічно не висловлювала своєї позиції щодо анексії Росією Криму.

У 2015-му році, виступаючи в Грузії, артистка взяла з зали український прапор та підняла над головою. У 2016-му році, виступаючи в Литві, вона з матюком наказала прибрати українські прапори, що майоріли у залі.

Фото з Instagram Земфіри