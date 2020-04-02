"Крим": Земфіра випустила нову пісню та розбурхала Інтернет одним-єдиним словом
Мабуть, уже давно чи взагалі ніколи вихід нового синглу російської співачки Земфіри не викликав такого ажіотажу в мережі. А все тому, що пісня має назву "Крим".
Окупований Росією півострів згадується в тексті аж один раз, та й то без жодного політичного відтінку.
"Если ты будешь со мной жить
Я попробую бросить пить
Однозначно брошу курить
Потому что тебя бесит дым
Бесит кашель мой, как у больных
И нам пришлось бы поехать в Крым..."
СЛУХАЙТЕ АУДІО:
Як відомо, Земфіра ніколи публічно не висловлювала своєї позиції щодо анексії Росією Криму.
У 2015-му році, виступаючи в Грузії, артистка взяла з зали український прапор та підняла над головою. У 2016-му році, виступаючи в Литві, вона з матюком наказала прибрати українські прапори, що майоріли у залі.
Фото з Instagram Земфіри