Танцюють всі! Іглесіас показав свою чарівну 2-місячну доцю. Миле ВІДЕО
Понеділок, 6 квітня 2020, 08:21
Співак Енріке Іглесіас під час карантину розважає, мабуть, найвдячнішу свою публіку - діточок від тенісистки Анни Курнікової.
У Instagram він показав свої танці з 2-місячною крихіткою Мері, яку вдома кличуть Машею.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, дівчинка народилася наприкінці січня, і про те, що Курнікова при надії, ніхто не знав майже до самих пологів. Як відомо, в Маші є старша сестра Люсі та брат Ніколас.
Приєднуйтесь до дискусії