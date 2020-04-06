Танцюють всі! Іглесіас показав свою чарівну 2-місячну доцю. Миле ВІДЕО

Співак Енріке Іглесіас під час карантину розважає, мабуть, найвдячнішу свою публіку - діточок від тенісистки Анни Курнікової.

У Instagram він показав свої танці з 2-місячною крихіткою Мері, яку вдома кличуть Машею.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 😍 Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 5 Апр 2020 в 1:57 PDT

Нагадаємо, дівчинка народилася наприкінці січня, і про те, що Курнікова при надії, ніхто не знав майже до самих пологів. Як відомо, в Маші є старша сестра Люсі та брат Ніколас.