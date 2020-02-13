Іглесіас та Курнікова показали ФОТО з пологів та своє наймолодше дитя
Четвер, 13 лютого 2020, 20:21
Співак Енріке Іглесіас і тенісистка Анна Курнікова представили світові наймолодшого члена своєї сім'ї. Це крихітна донечка.
Зворушливим та сильним фото, зробленим одразу після народження дівчинки, 44-річний артист першим поділився в Instagram.
"Моє сонячне світло", - написав він, додавши дату, 30-те січня.
Із таким само текстом і 38-річна Анна запостила фото з маленькою.
Як відомо, в Курнікової та Іглесіаса є двоє старших діток, 2-річні двійнята Ніколас та Люсі. Обидві вагітності зірковій парі вдалося "засекретити". Та про народження молодшої племінниці днями проговорився старший брат Енріке.
Фото з Instagram Іглесіаса та Курнікової
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