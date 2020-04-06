Пінк розповіла, як тяжко хворіє на коронавірус її 3-річний син: Я ніколи стільки не молилася

Американська співачка Пінк, яка днями розповіла про те, що вона та її син Джеймсон заразилися коронавірусом, вирішила поділитися подробицями перебігу недуги.

Усупереч поширеній думці, що діти буцімто переносять COVID-19 без проблем, 3-річний малюк зірки хворіє дуже тяжко.

Про це Пінк розказала в прямому ефірі в Instagram, пише The Daily Mail.

8-річна донька Пінк, Віллоу Сейдж не захворіла, а її братик переносить COVID-19 важко

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Зі слів співачки, вони з Джеймсоном досі остаточно не одужали.

"Останні три тижні я веду журнал його симптомів, і своїх теж. У нього досі, три тижні по тому, температура в 100 градусів (за Фаренгейтом, тобто 37,8 за Цельсієм). Для нас обох це мов американські гірки", - зізналася Пінк.

На тлі коронавірусу в артистки відбулося загострення астми, і останній тиждень вона постійно має використовувати небулайзери.

У 3-річного Джеймсона досі температура

"Від початку всі ми чули "якщо ви молоді... це небезпечно для людей після 65... з усіма дітьми все добре..." Так, у мене астма, але Джеймсон, йому три, з ним абсолютно все гаразд. Ми живемо за містом. Найнебезпечніше, що нас тут атакує, це пилок та гірський лев. Але він дуже, дуже сильно захворів, і це страшно. Йому то краще, то гірше, а я на набулайзерах уперше за останні 30 років, і мені дуже страшно", - поділилася зірка.

"Було багато таких ночей, коли я стільки ще ніколи не плакала й не молилася в моєму житті", - додала Пінк.

Нагадаємо, Пінк пожертвувала мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом.

Фото з Instagram Пінк