Пінк розказала, як перехворіла на коронавірус
40-річна американська співачка Пінк зізналася, що вже перехворіла на коронавірус.
Про це вона написала у своєму Instagram.
"Два тижні тому ми з моїм трирічним сином Джеймсоном відчували симптоми COVID-19. На щастя, наш сімейний лікар мав доступ до тестів, і мій показав позитивний результат", - написала Пінк.
"Моя родина вже тоді була на ізоляції вдома, тож ми продовжували це робити останні два тижні, слідуючи вказівкам нашого лікаря. Лише кілька днів тому ми пройшли повторну перевірку, і тепер, на щастя, тести були негативні", - наголосила співачка.
Зірка обурилася через те, що уряд не здатен зробити тестування більш доступним, адже хвороба є серйозною та реальною.
"Люди повинні знати, що хвороба вражає молодих і старих, здорових і нездорових, багатих і бідних, і ми повинні зробити тестування безкоштовним та більш доступним для захисту наших дітей, наших родин, наших друзів та наших громад", - заявила Пінк.
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I was carrying a 40 pound weight in today’s @ryan.heffington dance class.
"Намагаючись підтримати медичних працівників, які щодня борються на передовій, я жертвую 500 000 доларів у фонд лікарні швидкої допомоги Університету Темпл у Філадельфії на честь моєї матері Джуді Мур, яка працювала там 18 років у кардіоміопатії та Центрі трансплантації серця. Крім того, я жертвую 500 000 доларів на допомогу міському голові Лос-Анджелеса на випадок надзвичайних ситуацій COVID-19", - повідомила артистка.
Пінк закликала дякувати усім медичним працівникам світу, які працюють над захистом і лікуванням наших близьких.
"Ви наші герої! Наступні два тижні мають вирішальне значення: будь ласка, залишайтеся вдома. Будь ласка. Залишайтеся. Вдома", - закликала Пінк.
Нагадаємо, раніше Пінк показувала, як на карантині напилася та обчикрижила своє волосся.
Фото і відео з Instatram