Пінк розказала, як перехворіла на коронавірус

40-річна американська співачка Пінк зізналася, що вже перехворіла на коронавірус.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Два тижні тому ми з моїм трирічним сином Джеймсоном відчували симптоми COVID-19. На щастя, наш лікар зі швидкої допомоги мав доступ до тестів, і мій показав позитивний результат", - написала Пінк.

Син артистки, схоже, не захворів

"Моя родина вже тоді була на ізоляції вдома, тож ми продовжували це робити останні два тижні, слідуючи вказівкам нашого лікаря. Лише кілька днів тому ми пройшли повторну перевірку, і тепер, на щастя, тести були негативні", - наголосила співачка.

Зірка обурилася через те, що уряд не здатен зробити тестування більш доступним, адже хвороба є серйозною та реальною.

"Люди повинні знати, що хвороба вражає молодих і старих, здорових і нездорових, багатих і бідних, і ми повинні зробити тестування безкоштовним та більш доступним для захисту наших дітей, наших родин, наших друзів та наших громад", - заявила Пінк.

"Намагаючись підтримати медичних працівників, які щодня борються на передовій, я жертвую 500 000 доларів у фонд лікарні швидкої допомоги Університету Темпл у Філадельфії на честь моєї матері Джуді Мур, яка працювала там 18 років у кардіоміопатії та Центрі трансплантації серця. Крім того, я жертвую 500 000 доларів на допомогу міському голові Лос-Анджелеса на випадок надзвичайних ситуацій COVID-19", - повідомила артистка.

Пінк сидить вдома з двома дітьми і чоловіком

Пінк закликала дякувати усім медичним працівникам світу, які працюють над захистом і лікуванням наших близьких.

"Ви наші герої! Наступні два тижні мають вирішальне значення: будь ласка, залишайтеся вдома. Будь ласка. Залишайтеся. Вдома", - закликала Пінк.

Нагадаємо, раніше Пінк показувала, як на карантині напилася та обчикрижила своє волосся.

Фото і відео з Instatram