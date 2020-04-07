Фемілі-лук дня: Брюс Вілліс та Демі Мур разом карантинять у смугастих піжамках

Сидіти на карантині не так нудно, якщо робити це великою компанією. Схоже, саме так вирішили актори Брюс Вілліс та Демі Мур.

Колишнє зіркове подружжя, яке підтримує дуже теплі та дружні стосунки, самоізолювалося разом. Фото з батьками поділилася їхня дочка Таллула.

Брюс Вілліс і Демі Мур возз'єдналися на карантині

Судячи з хештегів, із ними самоізолювалися ще одна донька Брюса та Демі, Скаут, а також бойфренди обох дівчат.

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Ця компанія тямить у веселощах!

"Ви вирішили карантинити разом, і ми разом уже 27 днів, дотримуючись усіх мір безпеки", - запевнила Таллула, відповідаючи на коментарі підписників.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Scenes from home ❤️ #stayhome Публикация от Demi Moore (@demimoore) 3 Апр 2020 в 11:06 PDT

Варто зазначити, що на фото немає нинішньої дружини 65-річного Брюса, Емми. Ймовірно, вона з їхніми двома маленькими доньками лишилася вдома.

Фото з Instagram