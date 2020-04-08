Рікі Мартін уперше показав личко свого 5-місячного сина від сурогатної матері. ФОТО

Пуерториканський співак Рікі Мартін, який у жовтні за допомогою сурогатної матері став татусем учетверте, показав свіжі фото свого молодшого синочка Ренна.

Пухкеньке хлоп'я він запостив у Instagram.

"Домашній малюк", - написав артист.

Молодшому сину Рікі вже 5 місяців

Хлопчика народила сурогатна мама

В Ренна є двоє старших братиків та сестра

Як відомо, Ренн носить подвійне прізвище, Мартін-Йозеф. Він є другою спільною дитиною Рікі та його чоловіка Джвана Йозефа. В 2018-му в подружжя народилася донька Люсія. В Мартіна є ще двоє старших синів, 11-річні Матео та Валентино.

Фото з Instagram Мартіна