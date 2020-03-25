Хто хлібчик спік, а хто голову поголив: як Рікі Мартін, Кортні Кокс і Джей Ло розважаються на карантині

Час вимушеного сидіння на карантині можна використати на щось корисне. Наприклад, на прибирання, як це зробив музикант Род Стюарт. Або на смішне, як це зробив співак Рікі Мартін, поголивши свого чоловіка налисо.

Що поробляють зірки у своїх домівках, можна спостерігати завдяки соцмережам.

"Використав цей час удома для того, щоби вичистити гараж", - похвалився своїми досягненнями Род Стюарт.

Співак Рікі Мартін відкрив у собі перукаря та здійнив, як назвав це у Instagram його чоловік Джван Йосеф, "весняне прибирання".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jwan Yosef (@jwanyosef) 23 Мар 2020 в 4:11 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jwan Yosef (@jwanyosef) 23 Мар 2020 в 4:30 PDT

А ще артист зробив кумедне селфі з одним зі своїх синів, 11-річним Маттео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ese nene que está ahí...... mi chulería. #Matteo Публикация от Ricky (@ricky_martin) 23 Мар 2020 в 3:51 PDT

Мерая Кері, якій дуже непросто дісталася її нинішня струнка фігурка, займається спортом. Причому в захисних рукавичках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) 21 Мар 2020 в 12:48 PDT

А от актор Генрі Кавілл, схоже, вийде з карантину дещо огряднішим. Зірка серіалу "Відьмак" пече хліб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Isolation loaf Публикация от Henry Cavill (@henrycavill) 20 Мар 2020 в 11:52 PDT

Актриса Кортні Кокс акомпанує своїй доньці Коко, яка, виявляється, дуже гарно співає.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 24 Мар 2020 в 7:23 PDT

Холлі Беррі теж придумала, чим зайняти малечу: дозволила синові Масео гасати в своїх чоботях і знімає це для Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Quarantine Day 12 🥴 Публикация от Halle Berry (@halleberry) 24 Мар 2020 в 11:38 PDT

Шерон Стоун похвалилася своєю першою картиною.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 25 Мар 2020 в 12:17 PDT

У Дженніфер Лопес та її нареченого Алекса Родрігеса непроста задача: розважити чотирьох підлітків. Вони влаштовують спортивні ігри, а ще провели вікторину на тему своїх стосунків і несподівано дали різні відповіді. Зокрема не зійшлися вони щодо того, хто був ініціатором першого поцілунку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 23 Мар 2020 в 8:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod) 24 Мар 2020 в 10:24 PDT

Нагадаємо, актор Ентоні Хопкінс днями підкорив мережу відео зі своїм котиком.

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