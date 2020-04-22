47-річний Фоззі з "ТНМК" став батьком двійні

Учасник гурту "Танок на майдані Конго", Олександр "Фоззі" Сидоренко став батьком двійні.

Його дружина Поліна народила доньку і сина.

Радісною новиною татко поділився у своєму Facebook.

Попри те, що Сидоренко понад 30 років у шоубізнесі, про його особисте життя відомо небагато. Музикант також має дочку, яку ніколи не показує у мережі.

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