47-річний Фоззі з "ТНМК" став батьком двійні
Середа, 22 квітня 2020, 09:20
Учасник гурту "Танок на майдані Конго", Олександр "Фоззі" Сидоренко став батьком двійні.
Його дружина Поліна народила доньку і сина.
Радісною новиною татко поділився у своєму Facebook.
Попри те, що Сидоренко понад 30 років у шоубізнесі, про його особисте життя відомо небагато. Музикант також має дочку, яку ніколи не показує у мережі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Дружина Алека Болдуїна після втрати двох дітей завагітніла знову
Приєднуйтесь до дискусії