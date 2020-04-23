До пологів лічені дні: 45-річна Хлоя Севіньї у сорочці та трусиках показала вагітний живіт у глянці
Четвер, 23 квітня 2020, 11:27
Американська акторка Хлоя Севіньї, яка у 45 років готується вперше стати мамою, попозувала з голим вагітним животиком для журналу Homme Girls.
Зірка "Догвілля" та "Американської історії жахів" повідповідала на короткі запитання глянцю, зокрема розказала, коли очікуються пологи. Її відповіді показали у сторі.
"Дитина народиться через вісім днів, а в нас досі нема імені", - зізналася Хлоя.
На запитання, як вона зараз уявляє собі веселощі, актриса відповіла: "Виштовхати з себе це маля".
Нагадаємо, батько майбутнього первістка Хлої - її бойфренд Сініша Маковіч, який працює керівником художньої галереї в Нью-Йорку.
Фото з Instagram
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