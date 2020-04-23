"Їм раз на день": Кемпбелл поділилася своїми лайфхаками з підтримання стрункості

Британська супермодель Наомі Кемпбелл через місяць святкуватиме своє 50-річчя, але від її фігури беруть завидки багатьох юних дівчат.

Секрети свого харчування зірка розкрила The Sun.

"Я обідаю. Обід - це моя вечеря, оскільки їм я раз на день", - заявила Наомі.

Наомі розповіла про правила свого харчування

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Кемпбелл не вживає глютену та молочних продуктів. Але один день на тиждень балує себе смачненьким.

"Неділя - це моя винагорода, тож я готую десерти, тортики та пудинги", - поділилася вона.

У травні красуні виповниться 50

Кемпбелл регулярно влаштовує собі голодування, але підкреслює, що "не виснажує себе".

"Якщо я хочу провести день без їжі, я роблю це і просто п'ю воду чи сік... Залежить від того, як я почуваюся. Якщо спекотно, інколи мені просто хочеться пити сік. Я ніколи цього не планую. Це може бути один день на тиждень, може бути два", - розказала вона.

Нагадаємо, кілька років тому, готуючись до Паризького тижня моди, вона взагалі не їла десять днів.

Фото з Instagram Кемпбелл

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