Огнєвіч і Матвієнко заспівали, щоби допомогти безхатькам
Співачки Злата Огнєвіч і Тоня Матвієнко стали першими зірками, які долучилися до проєкту КарантинБезДому.
Це ініціатива благодійного фонду Caritas Ukraine, метою якого є зібрання мільйону гривень для допомоги безхатькам.
Всі зібрані кошти розподілять між 12 центрами, де є безкоштовні їдальні для бездомних. Крім цього, фонд придбає для них ліки і необхідні предмети захисту - маски і санітайзери.
Щоби допомога була ефективніша, фонд запустив проєкт #СлухайВдома - онлайн-марафон концертів, які транслює Hromadske у прямому ефірі.
Живі онлайн-концерти вже провели Матвієнко і Огнєвіч.
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Нагадаємо, Женя Галич у день свого народження закликав допомогти лікарям Києва.
Фото з Instagram
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