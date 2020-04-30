Огнєвіч і Матвієнко заспівали, щоби допомогти безхатькам

Співачки Злата Огнєвіч і Тоня Матвієнко стали першими зірками, які долучилися до проєкту КарантинБезДому.

Це ініціатива благодійного фонду Caritas Ukraine, метою якого є зібрання мільйону гривень для допомоги безхатькам.

Всі зібрані кошти розподілять між 12 центрами, де є безкоштовні їдальні для бездомних. Крім цього, фонд придбає для них ліки і необхідні предмети захисту - маски і санітайзери.

Щоби допомога була ефективніша, фонд запустив проєкт #СлухайВдома - онлайн-марафон концертів, які транслює Hromadske у прямому ефірі.

Живі онлайн-концерти вже провели Матвієнко і Огнєвіч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 29 Апр 2020 в 10:30 PDT

Нагадаємо, Женя Галич у день свого народження закликав допомогти лікарям Києва.

Фото з Instagram

ЧИТАЙТЕ на "Українській правді" репортаж про те, як живеться безхатькам Києва