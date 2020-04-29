Іменинник Галич закликав подарувати допомогу лікарям

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич 29-го квітня святкує свій 36-й день народження.

І з цієї нагоди музикант вирішив допомогти медикам, які рятують життя хворих на коронавірус.

Галич закликав у якості подарунку йому пожертвувати кошти на київські лікарні.

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