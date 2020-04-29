Іменинник Галич закликав подарувати допомогу лікарям
Середа, 29 квітня 2020, 09:47
Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич 29-го квітня святкує свій 36-й день народження.
І з цієї нагоди музикант вирішив допомогти медикам, які рятують життя хворих на коронавірус.
Галич закликав у якості подарунку йому пожертвувати кошти на київські лікарні.
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