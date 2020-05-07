12 днів у лікарні: Дімопулос розповіла, як її чоловік перехворів на коронавірус

Четвер, 7 травня 2020, 14:59

Чоловік Санти Дімопулос, бізнесмен Ігор Кучеренко перехворів на коронавірус. Про це вона розказала у сторі Instagram.

Санту запитали, чи вірить вона у COVID-19. А вона, як виявилося, знає про нього з власного досвіду.

"Мій чоловік перехворів, лежав 12 днів в лікарні і каже, що так не хворів ніколи (з огляду на його сильний імунітет і те, що у нього не було запалення легенів). Двоє наших знайомих померли. Все дуже серйозно. Бережіть себе", - написала Санта.

 
Дімопулос лише зараз наважилася розказати про коронавірус у її чоловіка 

Судячи за все, коронавірусом Кучеренко заразився у Куршевелі, де вони з Сантою були в березні. Вона теж робила тест, але її результат був негативним. 

Фото з Instagram

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