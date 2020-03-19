Дімопулос після Куршевеля "про всяк випадок" здала тест на коронавірус
Ще тиждень тому Санта Дімопулос була в Куршевелі і жалілася на свій гардероб, а вчора вона вже поїхала до Олександрівської лікарні і здала тест на коронавірус "про всяк випадок".
При цьому жодних симптомів у неї нема. Але, як зазначила Санта у сторі, у неї двоє дітей, тож вона вирішила перестрахуватися.
Санта зауважила, що у лікарні дуже багато охочих перевіритися, але тести роблять лише тим, у кого є симптоми, або тим, хто повернувся з країн, де багато випадків захворювання.
А ще пару днів тому Дімопулос писала у своєму Instagram, чому, попри пандемію, все одно поїхала до Куршевеля.
"По-перше, ситуація була менш небезпечна, коли ми виїжджали, по-друге, я абсолютно впевнена в своєму міцному імунітеті, тому що правильно харчуюся, загартовуюся, займаюся спортом, п'ю хорошу воду, намагаюся висипатися (в міру можливості) і роблю вітамінну терапію на постійній основі. Так само і з дитиною - годую грудьми, загартовую і уважно стежу за гігієною і дезінфекцією", - заявляла тоді Санта.
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#КОРОНАВИРУС ⠀ Кто-то кричит, что всё это для отвода глаз от глобальных экономических проблем, кто-то считает, что настал чуть ли не конец света, другие живут как и жили. Здравый смысл – наше всё! ⠀ Объявлена пандемия вируса🦠 Вряд ли весь мир сговорился, чтобы нас запугать и отвлечь, поэтому давайте не сеять панику, но максимально оберегать себя и близких. ⠀ И предвидя вопросы по поводу нашей поездки – во-первых, ситуация была менее опасная когда мы выезжали, во-вторых, я абсолютно уверена в своём сильном иммунитете, потому что правильно питаюсь, закаляюсь, занимаюсь спортом, пью хорошую воду, стараюсь высыпаться (по мере возможности) и делаю витаминную терапию у себя в @wellnessbar_official на постоянной основе. Так же и с ребёнком – кормлю грудью, закаляю и внимательно слежу за гигиеной и дезинфекцией. Не смотря на это всё – сегодня мы летим домой и будем принимать всевозможные меры безопастности: ⠀ 🔺 не ходить в места, где много народу и максимально больше времени проводить дома; 🔺 всевозможные очистители воздуха, блокираторы вирусов и дезинфекторы и так всегда в наличии; 🔺 тренировки на свежем воздухе, контрастный душ, массаж, ванна с морской солью (природный антисептик); 🔺 в межсезонье легче подцепить любой вирус, поэтому я считаю необходимым полноценное и разнообразное питание, качественные БАДЫ (главное не переборщить, иначе организм кинет все силы на нейтрализацию токсинов из-за высокой дозировки!) и внутривенная витаминная терапия (коктейль WellImmune сейчас самое то); 🔺 постоянно проветривать помещение, мыть руки, увлажнять нос, пить много воды; 🔺 ни в коем случае не нагнетать. Психосоматика мощная штука. ⠀ Маски НЕ ПОМОГАЮТ!!! Прекратите их скупать как-будто это панацея от заражения! Они показаны ТОЛЬКО врачам или уже заболевшим!😷 Этот вирус свободно приживается и на слизистой глаз. Отдельно скажу тем, которые наживается на ситуации и продают маски в сотни раз дороже – так нельзя, товарищи. Оставайтесь людьми, пожалуйста! 🙏🏼 ⠀ И всем всем всем – будьте ЗДОРОВЫ ❤️
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У меня пока затык с гардеробом. Я каждое утро мучительно выбираю что надеть (нечего😅) , потому что часть моего гардероба ещё на квартире, в доме – часть на первом этаже, часть на втором и часть на минус первом🤦🏻♀️ И я всё никак не приведу это всё в порядок. Плюс ко всему, после беременности и родов у меня как-то поменялся вкус и я ничего не хочу носить 😳 ⠀ Системность и планирование здорово облегчают жизнь! Я не я без своего блокнота, в котором записываю все дела на день, даже самые мелкие. Но моя стремящаяся к хаосу натура отчаянно сопротивляется моей идее всё систематизировать 😅 Сегодня всё ещё сложнее. Вы ведь помните лекции Курпатова про диджитал-аутизм и информационную псевдодебильность? Мы даже не замечаем сколько ненужной информации съедает не только наше время, но и наш мозг. Важно стараться абстрагироваться от информационного шума и делать что-то по-настоящему полезное для себя и других. ⠀ Чтобы день был продуктивным необходимо оградить себя от бытовых мелочей и автоматизировать процессы. Трата времени на пустые решения эмоционально истощает. ⠀ Поэтому в марте моя задача номер 1 – отдать абсолютно всё что я не ношу, составить базовый капсульный гардероб, чтобы не тратить самое драгоценное в этом мире – своё время и энергию. Могу с радостью констатировать – моё время накопления прошло! Мне больше не нужно сотни туфелек, две сотни сумочек и тысяча одёжек) ⠀ P.S: но этот красивый костюм @to_be_blossom я точно оставлю 😅
Нагадаємо, серед зірок шоубізу на коронавірус також перевірили Валерія Харчишина, але в нього були всі симптоми хвороби.
Фото з Instagram
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