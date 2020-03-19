Дімопулос після Куршевеля "про всяк випадок" здала тест на коронавірус

Ще тиждень тому Санта Дімопулос була в Куршевелі і жалілася на свій гардероб, а вчора вона вже поїхала до Олександрівської лікарні і здала тест на коронавірус "про всяк випадок".

При цьому жодних симптомів у неї нема. Але, як зазначила Санта у сторі, у неї двоє дітей, тож вона вирішила перестрахуватися.

Дімопулос знає, що маска не врятує від коронавірусу, але вдягла її, бо їхала до інфекційного відділення

Тест на COVID-19 у Санти теж негативний

Санта зауважила, що у лікарні дуже багато охочих перевіритися, але тести роблять лише тим, у кого є симптоми, або тим, хто повернувся з країн, де багато випадків захворювання.

А ще пару днів тому Дімопулос писала у своєму Instagram, чому, попри пандемію, все одно поїхала до Куршевеля.

"По-перше, ситуація була менш небезпечна, коли ми виїжджали, по-друге, я абсолютно впевнена в своєму міцному імунітеті, тому що правильно харчуюся, загартовуюся, займаюся спортом, п'ю хорошу воду, намагаюся висипатися (в міру можливості) і роблю вітамінну терапію на постійній основі. Так само і з дитиною - годую грудьми, загартовую і уважно стежу за гігієною і дезінфекцією", - заявляла тоді Санта.

Нагадаємо, серед зірок шоубізу на коронавірус також перевірили Валерія Харчишина, але в нього були всі симптоми хвороби.

Фото з Instagram

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