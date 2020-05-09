Сандра Буллок показала свою 8-річну прийомну донечку

Американська акторка Сандра Буллок дистанційно, з власної кухні стала гостею токшоу Джади Пінкетт-Сміт Red Table Talk та чи не вперше представила світові свою прийомну доньку, 8-річну Лайлу.

Поки зірка спілкувалася, мала вмостилася їй на коліна.

Сандра майже ніколи не показує своїх дітей

Як пише Entertainment Tonight, минулого місяця Сандра, її діти та бойфренд передали до лікарні 6 тисяч респіраторів. У токшоу актриса познайомилася з однією з працівниць цього шпиталю та подякувала їй за її працю.

Лайлі вже 8 років

Зі слів 55-річної Буллок, зробити добру справу - це було ідеєю Лайли та її старшого брата Луї, якому 10. Тож акторка звернулася до їхнього педіатра й отримала список лікарень, яким можна помогти.

Завдяки всиновленню Буллок є двічі мамою

Нагадаємо, Луї акторка теж усиновила, одночасно переживши брудне та скандальне розлучення з чоловіком, який її зраджував.

Буллок усі ці роки старалася огородити своїх дітей від уваги ЗМІ. Як розповідала актриса, через переслідування папарацці в маленької Лайли розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

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