Сандра Буллок показала свою 8-річну прийомну донечку
Американська акторка Сандра Буллок дистанційно, з власної кухні стала гостею токшоу Джади Пінкетт-Сміт Red Table Talk та чи не вперше представила світові свою прийомну доньку, 8-річну Лайлу.
Поки зірка спілкувалася, мала вмостилася їй на коліна.
Як пише Entertainment Tonight, минулого місяця Сандра, її діти та бойфренд передали до лікарні 6 тисяч респіраторів. У токшоу актриса познайомилася з однією з працівниць цього шпиталю та подякувала їй за її працю.
Зі слів 55-річної Буллок, зробити добру справу - це було ідеєю Лайли та її старшого брата Луї, якому 10. Тож акторка звернулася до їхнього педіатра й отримала список лікарень, яким можна помогти.
Нагадаємо, Луї акторка теж усиновила, одночасно переживши брудне та скандальне розлучення з чоловіком, який її зраджував.
Буллок усі ці роки старалася огородити своїх дітей від уваги ЗМІ. Як розповідала актриса, через переслідування папарацці в маленької Лайли розвинувся посттравматичний стресовий розлад.
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